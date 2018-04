Vánoční dárek T-Mobilu má vadu. Neomezený internet neletí, spíš kulhá

Na problém upozornil server Lupa.cz. Přestože T-Mobile ve své síti umožňuje datovat rychlostí 42, respektive u vyšších tarifů až 225 Mbps a u předplacenek rychlostí téměř 11 Mbps, tak vánoční dárek má rychlost výrazně omezenou.

V rámci vánoční akce tak mohou zákazníci po tři měsíce datovat jeden den v týdnu zdarma a neomezeně, ale jen rychlostí 3 Mbps. V případě dárku to tak nevadí a podle operátora je tato rychlost dostačující i pro video, ale stejné omezení si nese i nově představený placený balíček, který se jmenuje Neomezený internet v mobilu na den.

Ten nabízí to samé, tedy den neomezeného mobilního internetu. Balíček lze aktivovat od listopadu a stojí 99 korun. Cena je to akční, platí do konce ledna, pak bude balíček stát 149 korun. Lze ho aktivovat k tarifům i předplaceným kartám.

Balíček je poměrně drahý sám o sobě a v podstatě se vyplatí jen v případě, kdy zákazník potřebuje v konkrétní den přenášet velké objemy dat a v jeho tarifu (nebo na předplacené kartě) má nedostatečný datový limit. Pokud by totiž zákazník chtěl používat balíček každý den, vyjdou ho neomezená data na měsíc na závratné tři tisíce korun (počítaje zaváděcí akční cenu).

Omezená přenosová rychlost je v tomto směru problematická, popírá využití balíčku pro jednorázový velký přenos dat. Operátor to vysvětluje ochranou před zneužitím: „Rychlost je nastavena tak, abychom zamezili případnému zneužití. Balíček se jmenuje „Neomezený internet v mobilu na den“, a je tedy určen do mobilního telefonu, nikoliv například ke stahování filmů na počítači nebo k neomezenému datování skupiny lidí přes hotspot. Uvedenou rychlost jsme pečlivě testovali i pro streaming a mobilní TV, vše fungovalo bez problémů,“ říká mluvčí T-Mobile Lukáš Hrabal.