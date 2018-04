T-Mobile: najděte si svého NEJ a volejte mu zadarmo

T-Mobile zbrojí na konkurenci, po úspěšných Girls Talk přichází s nabídkou, která přímo konkuruje Vodafone Kamarádům – služba NEJ Nonstop umožňuje volání a posílání SMS na jedno číslo v síti T-Mobile zdarma, tedy přesněji řečeno za měsíční paušál 178,50 Kč včetně DPH pro tarifní zákazníky a za 49 Kč týdně včetně daně na předplacených kartách Twist (pro ně bude služba k dispozici od září).

Přesně stejnou cenu za volání na jedno číslo nabízí konkurenční Kamarádi, na rozdíl od nich ale u NEJ Nonstop nemůžeme zvolit více než jedno číslo. Na druhou stranu ale i v případě Kamarádů vystačí velká část zákazníků právě s jedním číslem. Jinak jsou parametry služby stejné, na konkrétní číslo lze neomezeně volat a posílat textové zprávy. T-Mobile NEJ Nonstop si lze aktivovat pomocí textové zprávy ve tvaru NEJ A_tel. číslo v národním formátu.

Aktivace je zdarma, následná změna telefonního čísla je zpoplatněna částkou 113,05 Kč. Číslo lze změnit kdykoli, ale jen jedenkrát za měsíc. U Vodafone je změna čísla bezplatná, ale zase ji lze udělat jen na konci zúčtovacího období. Zvýhodnění je možné aktivovat ke všem aktuálně nabízeným tarifním programům s měsíčním vyúčtováním s výjimkou internetových tarifů a tarifu T1.

Odpovědi od T-Mobile nezůstala ušetřena ani Telefónica O2 a její bonusy pro nové zákazníky. Každý zákazník T-Mobile, který v období od 19. 8. do 31.10.2007 uzavře smlouvu na 24 měsíců (novou, přejde z předplacené služby, či využije nabídky přenesení čísla) s některými z kreditních tarifů, získá bonus v podobě volání do sítě T-Mobile za 1,19 Kč za minutu. Bonus platí pro každý odchozí hovor do sítě T-Mobile od první provolané minuty. Zákazníci, kteří zvolí tarify Kredit 150, 250 a 450 získají levnější volání na 2 měsíce, s Kredit 700 na 4 měsíce, s Kredit 1 200 na půl roku a s nejdražším tarifem Kredit 2 000 na rok.