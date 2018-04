T-Mobile nabízí výhody spojené s Rolling Stones

Tisková zpráva: Po téměř dva měsíce, které zbývají do vystoupení skupiny Rolling Stones v Praze na Letné, mohou stávající i noví zákazníci T-Mobile zažít opravdový Rock n Roll. Stačí využít jednu z atraktivních nabídek připravených speciálně u příležitosti turné Rolling Stones Licks European Tour 2003, které se koná pod záštitou T-Mobile. Žít Rock'n'Roll znamená získat zdarma vstupenku na koncert této legendární kapely, volat s Twistem za 1 Kč/min nebo se zapojit do velké soutěže a vyhrát osobní setkání s Rolling Stones pro dvě osoby, VIP lístky na koncert do Prahy a evropských měst a řadu dalších skvělých cen.

Volání za korunu

Pokud se zákazník rozhodne pro Twist sadu Siemens C55 ze speciální limitované edice, získá tarif Twist Rock'n'Roll a s ním možnost volání v rámci sítě T-Mobile ve všední dny od 15.30 do 8.00 hodin a o víkendech za pouhou 1 Kč za minutu; ostatní volání v rámci tohoto tarifu vyjde uživatele na 6 Kč a odeslání SMS 3 Kč. Za sadu s tímto telefonem, podporujícím mimo jiné technologii GPRS, Java a rychlou volbu na t-zones, zaplatí zákazník skvělou cenu 4499 Kč.

Zdarma vstupenka na koncert

Exkluzivní dárek v podobě vstupenky na pražský koncert v hodnotě 895 Kč je připraven pro ty uživatele, kteří si pořídí libovolný tarif s jakýmkoliv telefonem Siemens. Tato nabídka platí do 11. července (nebo do vyčerpání zásob) a využít ji mohou všichni zákazníci, kteří v uvedeném období uzavřou s T-Mobile smlouvu na 2 roky, nebo stávající zákazníci, kteří svoji smlouvu prodlouží.

Hlavní výhra v soutěži: osobní setkání s Rolling Stones

Vyhrát setkání se členy kapely, VIP lístky na koncert v Praze či v dalších evropských městech včetně dopravy a ubytování a řadu dalších atraktivních cen mohou ti zákazníci, kteří se zapojí do velké soutěže s Rolling Stones. Ta odstartuje 2. června, nabídne denní a týdenní výhry a v pátek 25. července vyvrcholí soubojem o hlavní výhru - osobní setkání pro dvě osoby se členy kapely Rolling Stones včetně dvou VIP lístků na pražský koncert.

Soutěžit mohou všichni stávající i noví zákazníci T-Mobile. Každý den od pondělí do pátku bude vyhlášena jedna soutěžní otázka. Zájemci ji uslyší ve vysílání rádia Evropa 2, dále ji najdou na www.t-mobile.cz nebo na telefonním čísle 603 60 50 40. Odpověď zasílá soutěžící prostřednictvím SMS ve tvaru RS_odpověď na číslo 5800. Vyhrává nejpřesnější odpověď. V případě, že T-Mobile obdrží více SMS s nejpřesnější odpovědí, vyhrává ten soutěžící, který doručil do SMS centra více platných odpovědí. Za odeslanou SMS zaplatí zákazník cenu dle svého tarifu. Drobnou výhrou pro každého je zajímavost o skupině Rolling Stones nebo o koncertním turné, která bude obsažena v příchozí potvrzující SMS; tato SMS není zpoplatněna.

Více informací o soutěži poskytne soutěžní infolinka 603 60 50 40; podrobná pravidla lze získat prostřednictvím e-mailu info@t-mobile.cz, na internetové adrese www.t-mobile.cz nebo na wapových stránkách v sekci Aktuálně.

Pozn.: Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka vstupenky zdarma a speciální Twist sady Siemens C55 platí do vyčerpání zásob. Platnost tarifu Twist Rock'n'Roll je do 31. 8. 2004.

Více o koncertním turné, oficiálním fanklubu a vstupenkách lze najít na www.RollingStones.com.