T-Mobile nabízí javové hry pro všechny

Hry napsané v jazyce Java, určené pro mobilní telefony, už dorazily i do České republiky. Svým zákazníkům je prostřednictvím služby ClickFun nabízí ke stažení RadioMobil. Podle představitelů RadioMobilu to je teprve začátek - později budou pro zákazníky k dispozici ke stažení i další aplikace, určené nejen pro zábavu. „Hry na platformě Java jsou prvním krokem sítě T-Mobile ve využívání této technologie budoucnosti. Individuální nahrávání vlastních aplikací do mobilního telefonu vytváří zcela nové možnosti využití mobilních telefonů, a to počínaje oblastí zábavy až po nejnáročnější firemní aplikace,“ říká marketingový a obchodní ředitel RadioMobilu Jiří Dvorjačanský.

Javové hry si zákazníci mohou stáhnout ze stránek ClickFun. Ovšem ne přes internet, ale prostřednictvím wapového prohlížeče. Neznamená to ale, že by javové hry byly přístupné jenom zákazníkům sítě T-Mobile. Když si totiž vyberete hru, o kterou máte zájem, můžete se rozhodnout, jestli si ji stáhnete do svého mobilu nebo jestli hru pošlete někomu jinému. V takovém případě zadáte telefonní číslo příjemce. Tomu přijde textová zpráva s wapovou adresou, na kterou se připojí a hru stáhne. Za hru samozřejmě zaplatíte vy (jenom jednou, odkaz nelze použít pro více stáhnutí), obdarovaný platí jenom za objem přenesených dat nebo dobu připojení - podle svého tarifu. Hru můžete darovat komukoliv, tedy i zákazníkům Eurotelu, Českého Mobilu nebo třeba italského TIM.

Za javové hry se samozřejmě platí. Jedna hra vás přijde na 31,50 Kč (včetně DPH) a náklady na stažení hry podle vašeho tarifu. To znamená, že když se připojíte přes GPRS, platíte za objem přenesených dat. Pokud si hru stáhnete přes klasické datové spojení, potom platíte za čas strávený stahováním. Abyste měli alespoň přibližnou představu o ceně, je u každé hry uvedená její velikost v kB. Her je v tuto chvíli k dispozici 19 a jejich přehled najdete na této adrese. Hry z ClickFun v současnosti nemůžete použít v mobilech Nokia 6310i a 3410. Ty totiž nedokážou spustit větší aplikaci než 30 kB - jenže hry z ClickFun jsou objemnější. RadioMobil uvažuje o tom, že hry do budoucna upraví tak, aby šly i v Nokiích použít.

Hry pro T-Mobile vytvořili zahraniční tvůrci. Proto jsou také názvy anglické. RadioMobil do budoucna plánuje i nabídku ryze českých her - ovšem za předpokladu, že se najdou čeští vývojáři, kteří dokáží vyrobit kvalitní hry. Spoustu her také budou velké herní firmy vyvíjet pro celou skupinu T-Mobile, takže bychom se měli dočkat i opravdu zajímavých titulů.

Limitujícím faktorem pro rozšíření javových her mezi uživatele je samozřejmě počet telefonů, které prostředí Java (J2ME) podporují. V současnosti se prodávají jenom čtyři mobily s Javou - Nokia 6310i, 3410, Siemens SL45i a MT50. Siemens MT50 bude k dispozici jenom v nabídce T-Mobile. Od modelu M50, který budou prodávat ostatní operátoři a nezávislí prodejci, se ovšem liší jenom barvou podsvícení displeje (MT50 má modré) a lehce pozměněným designem (téměř si toho nevšimnete). Představitelé RadioMobilu ještě dodávají, že MT50 je vyvinuta pouze pro skupinu T-Mobile (což je velmi diskutabilní výhoda - zákazníci to totiž nepoznají) a má vylepšenou podporu Javy. Zástupce Siemensu nám ovšem potvrdil, že ona vylepšená podpora je právě modré podsvícení displeje, díky kterému jsou aplikace více kontrastní. MT50 si můžete koupit dotovaný za 1999 Kč nebo v sadě Twist za 6999 Kč.