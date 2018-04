T-Mobile nabízí hudební klipy ke stažení zdarma

T-Mobile tento týden zahájil provoz hudební aplikace Videozóna. Řešení určené pro chytré telefony s operačním systémem Symbian umožní sledovat hudební videoklipy přímo na displeji. Klipy se streamují ze sítě rovnou do mobilu a podobně jako při poslechu rádia, je jejich sledování zdarma (alespoň zatím).

Uživatel zaplatí jen v případě, že se rozhodne stáhnout do telefonu vyzvánění, uvítací melodii nebo objednat CD. K dispozici je prozatím 100 klipů od nejrůznějších interpretů.

Díky technologii Adaptive Multirate je kvalita kódování přizpůsobována aktuálním podmínkám a až na výjimky se přenos nikdy nezastaví. Obraz jen čas od času začne výrazně pixelovat nebo dojde ke krátké odmlce zvuku, jehož kvalita je jinak pro poslech dostačující.

Videozóna je rozdělena do několika kategorií. Máte zde na výběr novinky, seznamy skladeb i interpretů. U každé skladby můžete vybrat celý videoklip nebo jen audio, pokud chcete pasivně poslouchat a neplýtvat zbytečně baterii. V takovém případě vás ovšem zamrzí, že videozóna nenabízí nějaký náhodný výběr a nepřehrává skladby plynule. Každou musíte nalistovat a spustit, což je například při cestě do práce otrava.

Při poslechu hudby neplatíte ani datové přenosy, T-Mobile zatím zkouší vydělávat jen na prodeji vyzváněcích melodií, jejichž nabídka je vázána na každou skladbu. Melodie už ale stahujete přes klasické APN a platíte pak i za datový přenos. V ideálním případě by se nabídka měla rozrůst také o tapety, uvítací tóny nebo rovnou celá CD. Ty však v současné verzi aplikace Videozóna nenajdete.



Klipy lze sledovat i v horizontálním režimu, ale náš program pro snímání obrazovky si s ním nerozumí.

Pokud by bylo možné dlouhodobě uživit Videozónu jen z poplatků za prodané melodie a další služby, mohla by se vyvinout ve velmi oblíbený projekt. Ve chvílích nudy můžete zdarma sledovat videoklipy jako na MTV a zároveň tím máte jedinečnou příležitost vybrat ideální vyzvánění popř. tapetu na váš mobil.

Největší slabinou je vázanost na chytré telefony. Aplikace jako taková má velké ambice oslovit zejména mladé uživatele, kteří na tento typ telefonů nemají často peníze ani pomyšlení. Chytré telefony i tak představují okolo šesti procent prodaných mobilů a každý jejich majitel nemusí být nutně hudební fanda. Pokud by se časem podařilo přenést Videozónu v Javě i do běžných mobilů, měla by mít úspěch. Více se o službě dočtete na stránkách t-music.