T-Mobile nabídne superkomunikátor AMEO

T-Mobile AMEO (HTC Athena) má velmi bohatou výbavou, která zahrnuje dotykový VGA displej, vestavěný pevný disk s kapacitou 8 GB, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.0, GPS a třímegapixelový fotoaparát. Paměť komunikátoru lze dále rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD.

Komunikátor používá operační systém Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition. Procesor Intel XScale je taktovaný na frekvenci 624 MHz a paměť RAM má kapacitu 128 MB, paměť ROM pak 256 MB.

Novinka AMEO není žádný drobeček, její rozměry jsou 133,1 x 97 x 20 milimetrů. V rozměrech je započtena i čtyři milimetry tenká odnímatelná QWERTY klávesnice. Hmotnost komunikátoru má hodnotu 355 gramů.

Všestranné AMEO používá baterii s kapacitou 2100 mAh, se kterou by měla pohotovostní doba dosahovat až 300 hodin. Nepřetržitě telefonovat s novým komunikátorem by mělo být možné až 300 minut. To si ale dokážeme představit jen s HF sadou. Ruka by při jeho hmotnosti po pěti hodinách telefonování asi upadla.

Nový komunikátor AMEO umí pracovat ve všech čtyřech pásmech GSM a nechybí podpora pro provoz v sítích třetí generace. V sítích třetí generace UMTS podporuje rychlá data HSDPA. T-Mobile ho nabídne například v Německu nebo Holandsku. Vzhledem k tomu, že český T-Mobile sítě UMTS neprovozuje, je málo pravděpodobné, že by novinku AMEO nabídl i na našem trhu.