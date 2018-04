T-Mobile na podzim: Každá druhá SMS zdarma!

Speciální cenovou nabídku připravil T-Mobile pro vášnivé uživatele SMS. Od září mohou paušální zákazníci zdarma využít výhodu, díky které zaplatí jen za polovinu odeslaných textových zpráv. V rámci časově omezené akce bude v době 1.9. – 31.10. 2005 každá druhá SMS zdarma.

Obdobná nabídka je připravena i pro Twist zákazníky registrované ve věrnostním programu Twist Bonus. Ti budou také platit jen za každou druhou esemesku, a to od 1. října 2005 po dobu několika následujících měsíců. Nabídka se vztahuje na textové zprávy odeslané ze sítě T-Mobile v České republice do všech tuzemských mobilních sítí.

Zákazníci se smlouvou

Zákazníci využívající standardní paušální programy tak za první odeslanou SMS zaplatí 2,02 korun, zatímco druhá poslaná textová zpráva bude zdarma. Pokud klient využívá tarify HIT, vyjde jej první esemeska na 1,19 korun, každou druhou textovku pak pošle zadarmo. Speciální cenová nabídka bude uplatňována po vyčerpání volných SMS v příslušném tarifu.

Speciální účtování odeslaných esemesek je nutné si aktivovat, přičemž samotná aktivace je zdarma. Zákazníci mají na výběr ze tří možných způsobů – s pomocí služby Můj T-Mobile, odesláním SMS ve tvaru „SMS A 2“ na telefonní číslo 4603 či prostřednictvím linky Zákaznického centra T-Mobile na telefonním čísle 4603.

Twist Bonus

Od 1. října je pro členy věrnostního programu Twist Bonus připravena obdobná nabídka – každá druhá SMS zdarma. Padesátiprocentní sleva se vztahuje na SMS z České republiky do všech tuzemských mobilních sítí. Zároveň až do konce září zůstává v platnosti stávající zvýhodnění pro členy programu Twist Bonus – noční hovory v době 21:00 – 9:00 hodin do sítě T-Mobile za korunu.

T-Mobile si očividně všiml, jak mocný nástroj jsou jednoduché SMS, když nechal minulý víkend posílat uživatele SMS zdarma a oni pokořili všechny novoroční rekordy. Nyní se pokusí přilákat na volné SMS paušální zákazníky nebo je alespoň zaregistrovat.



Nárůst hlasů do VyVolených, když si uživatelé mysleli, že jsou zdarma. V pondělí se hlasování opět propadlo na 55 000 SMS.

S víkendovou akcí ovšem byly spojeny nepříjemné omyly, kdy se uživatelé domnívali, že hlasování do soutěží je zdarma také. A právě hlasovací reality show VyVolení lámali o víkendu rekordy. Jen za neděli ohlásili z Primy 207 061 odeslaných hlasů. O tři dny dříve byl součet hlasů při poloviční sledovanosti pouhých 22 691. Raketový nárůst ale vůbec neodpovídá vývoji sledovanosti a v pondělí se celkový počet hlasů opět propadl na hranici 55 000.

Zarážející bylo, že různým skupinám zákazníků docházely rozdílné informativní SMS - někteří v ní upozornění na Premium služby měli, jiní ne.