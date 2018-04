T-Mobile Mých5 – jak funguje speciální menu

Služba Mých5 od operátora T-Mobile přináší levné volání a SMS na pět zvolených čísel v síti libovolného operátora. Krom představení samotné služby jsme vám již přinesli i analýzu, jak moc se tento nový tarif vyplatí.

Dnes se podíváme na to, jak vypadá a funguje speciální menu telefonu, které je pro Mých5 určeno. Službu T-Mobile okoukal od své americké pobočky, kde se již delší dobu speciálně upravené telefony v nabídce nacházejí.

V USA má služba pod názvem MyFaves trochu výhodnější nádech než u nás, ale to je dáno specifikem tamního trhu. Zákazníci totiž za své peníze již velmi často dostávají ohromnou porci volných minut a třeba volání do vlastní sítě zdarma. U MyFaves tak můžete navíc zdarma neomezeně volat na pět libovolných čísel.

To česká obdoba služby tak štědrá není, nabízí pouze výhodnější volání na daná čísla. Jak jsme již řekli, vše je dáno specifiky trhu a třeba tím, jaké jsou propojovací a terminační poplatky. U nás si zatím žádný z operátorů netroufl dát volání do cizí mobilní sítě zdarma, T-Mobile je průkopníkem v tom, že nabízí alespoň zvýhodněné volání, a to právě i do konkurenčních mobilních sítí.

Co je však v USA i v Česku stejné, je speciální menu telefonu, pomocí něhož můžete snadno se svými oblíbenci komunikovat. Menu je součástí firmwaru telefonu a takový přístroj si musíte buď zakoupit, nebo si u T-Mobile nechat přehrát firmware. V současné době podporuje Mých5 sedm telefonů v nabídce operátora, službu však bude možné používat i bez speciálního menu, jen bude její ovládání složitější.





Speciální menu má podobu pěti ikonek, které se zobrazují na displeji telefonu v pohotovostním režimu. Respektive – mohou se zobrazovat. V nastavení telefonu jde toto menu vypnout nebo minimalizovat. V tomtéž menu nastavení si lze přečíst nápovědu ohledně služby a aktualizovat seznam čísel, které budete se službou používat. Tuto aktualizaci budete moci provést pouze jedenkrát za měsíc a přesné podmínky vyzkoušíme, až bude služba dostupná.





Veškeré další operace s čísly pěti oblíbených však provádíte přímo z pohotovostního displeje nebo ze samotného menu Mých5. Nejčastější akcí, kterou budete provádět, je pravděpodobně volání na jedno z pěti zvolených čísel. To provedete zcela jednoduše – rotací pěti ikonek pomocí pohybu navigační klávesy do stran si vyberete to správné telefonní číslo a klávesou se zeleným telefonem potvrdíte volání.





V tomto ohledu je zacházení se speciálním menu velmi jednoduché a přímočaré, jen je vidět, že jde o dodělávku – rotace samotného menu je dost pomalá a rychlost reakcí neodpovídá reakcím dalších součástí telefonu. Pokud máte menu Mých5 minimalizováno, počítejte s tím, že jeho otevření, které je provázeno animací, je poměrně zdlouhavé. Proto pokud opravdu voláte pouze na oněch pět čísel, je lepší menu nechat permanentně zobrazeno.





Krom volání ale můžete samozřejmě s menu provádět i další činnosti. Pokud vyberete zvolený kontakt pomocí potvrzovací klávesy telefonu, objeví se vám jeho detaily – uvidíte telefonní číslo kontaktu a hned pod ním čtyři možnosti, jak s kontaktem komunikovat – volání, odeslání SMS, odeslání MMS nebo odeslání emailu (pokud jej máte u kontaktu uložen).





Poslední položkou v tomto pohledu je takzvaný Protokol aktivity – zde máte kompletní přehled o hovorech uskutečněných s daným kontaktem. V těchto pohledech vždy můžete snadno mezi kontakty listovat stejně jako v případě menu na pohotovostním displeji – pohybem navigační klávesy do stran. Pod tlačítkem Volby v protokolu aktivit máte opět snadno přístupné všechny čtyři možnosti komunikace s kontaktem.





Pokud zmáčknete Volby v menu s detaily kontaktu, dostanete možnosti daný kontakt upravit, změnit pořadí pětice kontaktů nebo nahradit stávající kontakt v Mých5 kontaktem jiným. Zde právě musíme upozornit na to, že pokud vyměníte kontakt nebo aktualizujete telefonní číslo u kontaktu, musíte v nastavení telefonu zvolit aktualizaci telefonních čísel služby Mých5.





Jak jsme již řekli, tuto činnost budete moci provést pouze jednou za měsíc, otázkou zůstává, jakým způsobem - zdali se každá aktualizace bere jako výměna celé pětice, nebo zda vám operátor dovolí změnit jedno číslo a za týden třeba druhé, s tím, že do konce měsíce pořád máte šanci na tři změny. Fungování služby bude dalším předmětem našeho zkoumání.





Upravit pochopitelně můžete ale i jiné položky kontaktu – email, ikonu, která se k němu pojí, nebo třeba zvolit individuální vyzváněcí melodii. Testovaný Samsung D900i obsahoval i další položky – narozeniny a výročí, nevíme však, zda bude tato aplikace vypadat stejně u všech podporovaných telefonů, nebo zda třeba položky kontaktu program importuje z adresáře telefonu.

Dnes jsme si tedy jen představili speciální menu, které se se službou pojí. To sice není nutnou podmínkou k jejímu používání, ale velmi jej zpříjemňuje. Pokud opravdu voláte hlavně pěti kontaktům, u telefonu už tak prakticky nepotřebujete adresář nebo seznam posledních hovorů. Vše přehledně nabídne speciální aplikace Mých5, a to včetně obrázku. Spíše než u výborně vybavených telefonů, jako je Samsung D900i, tak bude tato aplikace zajímavá pro uživatele jednodušších modelů, třeba Samsung E250 nebo Nokia 2630. Právě u uživatelů těchto telefonů je totiž daleko větší pravděpodobnost, že volají na méně čísel než majitelé technicky pokročilejších přístrojů.