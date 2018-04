T-Mobile může být jedničkou v roamingu – zatím se snaží o opak

Jednou z nejvýnosnějších služeb mobilních operátorů vůbec je roaming a služby spojené s používáním mobilu v zahraničí. Operátor, který sníží náklady na roaming, pak může nabídnout nižší ceny a nebo při zachování těch stávajících vydělávat více. Z českých operátorů má pro nejméně nákladné a nejširší roamingové služby nejvíce předpokladů RadioMobil a jeho síť T-Mobile. Je totiž součástí skupiny T-Mobile International, která má podíly v operátorech po celém světě. Jenže této výhody se evidentně nesnaží nijak využít a některé kroky se dokonce jeví, jako by se snažil o opak.

Roaming je předražený

Roaming je oproti standardnímu volání, a to i do zahraničí, velmi drahý. Zčásti proto, že konkurence v roamingu příliš nefunguje (operátoři mají díky tomu vysoké marže) a zčásti díky velmi vysokým propojovacím poplatkům, které si za hovory z roamingu mobilní operátoři platí. Operátor, jehož zákazníci volají často z roamingu, proto může být velmi rád – z těchto hovorů má velký přínos. Stejně jako operátor, z jehož sítě tito roamující uživatelé volají (inkasuje propojovací poplatky).

Konkurence v roamingu chybí především u paušálních programů. Zatímco u předplacených karet jsou velmi jednoduché tarify pro volání z roamingu a můžete si tak vybrat ze všech tří karet (nezáleží vám totiž na tom, které číslo v zahraničí používáte - dostupnost na konkrétním telefonním čísle pro vás není důležitá), tarify u paušálních programů jsou velmi složité, a i když zjistíte, že s konkurencí budete například z Německa volat levněji, máte smůlu, protože kvůli možnosti být k zastižení na svém čísle si jej prostě s sebou stejně vezmete. A pokud necestujete pravidelně do jedné či jen několika zemí a jste tak schopní porovnat hovorné z roamingu, potom rozhodně nemůžete tyto ceny zohlednit při výběru operátora. Situace je tedy pro zákazníky krajně nepřehledná a současně velmi výhodná pro operátory. Jejich vzájemný konkurenční tlak je pak logicky velmi malý.

Budoucnost mají jednotné roamingové tarify

To se ale do budoucna bude muset změnit. Výhodu budou mít operátoři, kteří nabídnou jednoduchou tarifní strukturu pro roaming typu EU za X korun, Severní Amerika za Y korun. Podobně je tomu již u volání do zahraničí (kde se mimochodem platí téměř stejné propojovací poplatky jako u roamingu, ale ceny jsou oproti těm roamingovým velmi nízké), kdy se platí za hovor do konkrétní zóny, a ne do státu (samozřejmě jsou výjimky, kdy chce operátor zvýhodnit volání do konkrétní země – ale to se zatím týká především pevných operátorů).

První popelkou na našem trhu by mohl být tarif WorldClass, který RadioMobil představil a který umožňuje volat ve vybraných zemích za jednotné ceny. Má to ale jeden háček – když si tarif WorldClass neaktivujete, v mnoha zemích ušetříte, a někdy dokonce výrazně. Konkurenční Eurotel a Český Mobil v těch zemích, kde WorldClass platí, mnohdy nabízejí levnější volání, a to nemají možnost získat tak výhodné propojovací poplatky, ke kterým se dostane RadioMobil jako člen T-Mobile International.

Ještě víc ale musí českého zákazníka ze židle nadzdvihnout fakt, že například zákazník Německého T-Mobile zaplatí za roaming v českém T-Mobile méně, než je tomu obráceně. Tarif WorldClass tak rázem získává namísto užitečné služby image předraženého produktu.

Přitom kdyby RadioMobil tento roamingový tarif jen trochu zatraktivnil, rázem by si získal spoustu spokojených uživatelů. Nemluvě o tom, že na rozdíl od konkurentů může nabízet i jiné globální roamingové tarify – například Holiday s jednotnou cenou za volání z jižních, turisticky atraktivních států. Možností by se jistě našla spousta. Zatímco Eurotel a Český Mobil by v případě potřeby takového tarifu musely složitě jednat a propočítávat pravděpodobnostní modely, bez kterých nemohou ceny stanovit, RadioMobil by měl jednání s partnery ze své skupiny výrazně jednodušší.

RadioMobil má navrch v technologiích pro roaming, hůře je na tom v marketingu

Ostatně, že i v samotné roamingové technologii má RadioMobil navrch, je jasné při zhodnocení možností předplacených karet. Roaming přes zpětné volání má dnes každý, ale komfort služeb není ve srovnání s klasickým paušálovým roamingem valný. Řešením je technologie CAMEL, kterou u nás nabízí jenom RadioMobil pro karty Twist. Zákazníkům v roamingu tak může nabídnout více služeb, než je schopný Eurotel pro Go nebo Český Mobil pro Oskartu. Kromě komfortnějšího volání a přivítací textovky ale nic navíc zákazníkům nenabízí.

O tom, že RadioMobil má větší potenciál v roamingu než Eurotel, se můžete přesvědčit i při pohledu na GPRS roaming. Zatímco RadioMobil ho nabízí již v osmi sítích a má vyřešené i ceny, s Eurotelem se již přes rok připojíte k GPRS jenom v Rakousku, a to zadarmo v rámci testovacího provozu. Eurotel nad tím nyní může mávnout rukou a tvrdit, že má HSCSD roaming, který jeho zákazníci využívají více. Je to sice pravda, ale GPRS roaming bude muset vyřešit kvůli MMS roamingu, a to už se bude muset více ohánět. RadioMobilu opět víceméně postačí počkat, až problém vyřeší T-Mobile International, a řešení převzít.

I když se to na první pohled nezdá, RadioMobil tak ušetří poměrně velké náklady. A to i díky tomu, že jeho odborníci se mohou školit u partnerských sítí a získávat zkušenosti, které by doma nezískali. Problém RadioMobilu ale je, že kromě reklamy s Alešem Valentou na GPRS roaming, která je navíc pro většinu zákazníků mimo realitu, nic pro propagaci svých roamingových služeb nedělá. A nemusí jít jenom o klasickou reklamu, ale i o propagaci prostřednictvím výhodných cen a služeb. Zatímco Eurotel propaguje volání ze zahraničí s kartami Go tím, že nabízí zákazníkům vrácení provolaného kreditu, na žádné lákadlo Twistu v roamingu nenarazíte. Nemluvě o tom, že s Oskartou neplatíte v roamingu sestavovací poplatky, na což zákazníci s předplacenými kartami také slyší.

Zatím tedy musíme pochválit spíše Eurotel a Český Mobil než RadioMobil – přestože mají horší podmínky pro nabídku lepšího roamingu, evidentně se s nimi dokáží vyrovnat lépe než RadioMobil, zvýhodněný členstvím ve skupině T-Mobile International. Ten naopak své možnosti neuvěřitelným způsobem zahazuje.