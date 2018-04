T-Mobile mění věrnostní program, získat výhody bude náročnější

Do věrnostního programu T-Mobile Bonus se mohou registrovat jak tarifní zákazníci, tak uživatelé předplacené karty Twist. Vybrat si lze ze dvou výhod - využít zvýhodněnou službu nebo sbírat Bonus body, které lze následně proměnit za nejrůznější volné jednotky nebo dárkové předměty.

Změn, které od 1. června ve věrnostním programu operátora T-Mobile nastanou, je hned několik. Předně to je nová zvýhodněná služba. Zatímco doposud mohli aktivní členové programu Bonus posílat SMS do sítě T-Mobile za 0,50 Kč, až do 30. listopadu bude možné volat do sítě T-Mobile mezi 21:00 - 9:00 za 0,50 Kč za minutu.

Co se týče sbírání bonusových bodů, nastane také několik změn. Nově si zákazníci mohou Bonus body navzájem darovat. „Zákazníci mohou tuto možnost čerpání využít například tehdy, když se chtějí se svými blízkými složit na opravdu hodnotnou odměnu z katalogu či přispět třeba členu rodiny, aby odměnu získal dříve,” vysvětluje Petr Dvořák, výkonný ředitel marketingu T-Mobile.

Příjemnou novinku však kompenzuje několik nevýhod. Každý Bonus bod se od nynějška zapíše za každých 30 korun utracených za služby operátora. To je o deset korun více, než tomu bylo doposud.

Operátor také zavádí platnost Bonus bodů na 18 měsíců. Pokud uživatel body během této lhůty nevyužije, automaticky mu propadnou. Během června budou všichni zákazníci registrovaní ve věrnostním programu informováni o tom, kolik bodů jim expiruje k 31.8. a kolik k 31.12. letošního roku.

O počtu bodů k expiraci se uživatel může informovat také prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile, zasláním textové zprávy ve tvaru BON S na číslo 4603 či zavoláním na infolinku. Informace o počtu bodů a jejich platnosti bude u tarifních zákazníků k vidění i na měsíčním vyúčtování.

Oblibu věrnostního programu T-Mobile Bonus dokazují statistiky. V současnosti ho využívá více než 2,2 milionu zákazníků. 800 tisíc z nich si jako formu odměny zvolilo zvýhodněnou službu levnějšího posílání SMS zpráv, respektive od nynějška volání do vlastní sítě.