Předčasný odchod od T-Mobilu bude stát 20 procent zbývajících paušálů

Změna všeobecných podmínek operátora nastane k 26. lednu příštího roku. Od tohoto dne navíc T-Mobile všem zákazníkům vytvoří datovou schránku pojmenovanou T-Box, která bude součástí elektronické samoobsluhy Můj T-Mobile.

Do schránky bude operátor doručovat všechny informace o uzavření smlouvy a případných změnách, jako jsou aktivace služeb či změna tarifu. Do schránky bude operátor doručovat i informace o automatickém prodloužení smlouvy a to maximálně tři měsíce a minimálně měsíc před prodloužením smlouvy. V tomto případě bude přiložen i návod, jak smlouvu vypovědět.

Od 26. ledna příštího roku bude moci zákazník smlouvu předčasně vypovědět podle jasně stanovených podmínek. Bude muset doplatit 20 procent z hodnoty zbývajících měsíčních paušálů do konce smlouvy, respektive 20 procent zbývajících měsíčních poplatků za smluvené minimální měsíční plnění.

Dále bude muset zákazník případně doplatit zbytek hodnoty přístroje, pokud si jej pořídil dotovaný, nebo na splátky. U splátkového prodeje tedy všechny splátky zbývající do hodnoty přístroje.

T-Mobile dlouho jako poslední z tuzemských operátorů neumožňoval jakékoliv předčasné ukončení smlouvy (více zde). Až od dubna loňského roku nabízel možnost vyplacení ze smlouvy při doplacení 50 % zbývajících závazků do konce smlouvy, tedy doplacení poloviny zbývajících paušálů nebo doplacení poloviny hodnot minimálního měsíčního plnění do konce smlouvy.

Zároveň T-Mobile upraví své všeobecné podmínky podle nového občanského zákoníku. Podmínky jsou již nyní dostupné zde.