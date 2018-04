T-Mobile mění ceny a nabízí nové služby

Twistoví zákazníci

K cenovým úpravám hovorného dochází od 1. února u tarifů Twist.

Twist Extra : levnější volání do sítě T-Mobile ve špičce a mimo špičku. Sjednocením sazeb za volání do pevné sítě a sítí ostatních operátorů se také zlevní hovory do pevné sítě po celý den.

: levnější volání do sítě T-Mobile ve špičce a mimo špičku. Sjednocením sazeb za volání do pevné sítě a sítí ostatních operátorů se také zlevní hovory do pevné sítě po celý den. Twist Standard : uživatelé tarifu se dočkají výrazného zlevnění hovorů do pevných sítí ve špičce a mimo špičku. Zároveň dojde ke sjednocení cen za volání do pevné sítě a sítí ostatních mobilních operátorů.

: uživatelé tarifu se dočkají výrazného zlevnění hovorů do pevných sítí ve špičce a mimo špičku. Zároveň dojde ke sjednocení cen za volání do pevné sítě a sítí ostatních mobilních operátorů. Twist SMS: sazby za volání v rámci tohoto tarifu zůstávají beze změn.

Všechny tarify Twist : od 1. února bude pro všechny twistové zákazníky zpoplatněno volání do hlasové schránky. Za minutu volání nyní všichni uživatelé předplacených služeb zaplatí 2 Kč za minutu.

: od 1. února bude pro všechny twistové zákazníky zpoplatněno volání do hlasové schránky. Za minutu volání nyní všichni uživatelé předplacených služeb zaplatí 2 Kč za minutu. Všechny tarify Twist : mírné zvýšení ceny za volání na číslo Twist NEJ.

: mírné zvýšení ceny za volání na číslo Twist NEJ. Twist Standard a Twist SMS : mírné zvýšení ceny za odeslání SMS zprávy.

: mírné zvýšení ceny za odeslání SMS zprávy. Twist Extra: sjednocení ceny za odeslanou SMS do jakékoliv mobilní sítě.

Zde najdete nové ceníky pro všechny tarify předplacené služby Twist (formát .pdf), uvedené ceny jsou včetně 5% DPH.

Tarifní zákazníci



Všechny tarifní programy : od 1. února bude zpoplatněno volání do hlasové schránky. Za minutu volání zákazníci zaplatí 1 Kč. Volání do schránky MobileBox (3322) bude i nadále zdarma, volání na číslo 603 123 322 bude zpoplatněno sazbou 1 Kč/min.

: od 1. února bude zpoplatněno volání do hlasové schránky. Za minutu volání zákazníci zaplatí 1 Kč. Volání do schránky MobileBox (3322) bude i nadále zdarma, volání na číslo 603 123 322 bude zpoplatněno sazbou 1 Kč/min. Všechny tarifní programy: u všech tarifů budou sjednoceny ceny za odeslanou SMS. Tato změna se netýká tarifů s cenovým zvýhodněním HIT, u nichž se cena za odeslání SMS nemění.

Zde najdete nové ceníky tarifů T-Mobile (formát .pdf), uvedené ceny jsou bez 5% DPH.

tarify Paegas (starší tarify, dnes se již nenabízejí): po první provolané minutě bude hovor účtován po vteřinách podobně jako u tarifů T-Mobile.

Zde najdete nové ceníky tarifů Paegas (formát .pdf), tučně jsou uvedeny ceny bez 5% DPH; zde najdete nové ceníky programu Partner (formát .jpg), uvedené ceny jsou bez 5% DPH.

„Řada cenových úprav, které jsme provedli, nyní lépe vystihuje strukturu volání uskutečňovaných našimi zákazníky a zprůhledňuje vybrané tarify. Zejména pro zákazníky předplacených služeb Twist jsme se snažili sjednotit sazby za volání do pevných a mobilních sítí tak, aby se jednotlivé tarify staly co možná nejjednodušší,“ říká Jiří Hájek, tiskový mluvčí společnosti RadioMobil.

SMS a e-maily na t-zones

4. února 2003 vstoupí v platnost změna týkající se možnosti odesílání SMS zpráv z webového rozhraní, od uvedeného data budou odeslané SMS z t-zones zákazníkovi účtovány dle jeho tarifu. Ke stejnému datu budou zrušeny staré mobilní e-mailové adresy ve tvaru alias@sms.paegas.cz. (více v tomto článku).

Nové funkce hlasové schránky

Všem zákazníkům T-Mobile, kteří mají aktivovánu hlasovou schránku, bude v únoru nabídnuta nová služba „uvítací pozdravy“. Uživatel si díky ní může vybrat z celé řady namluvených pozdravů členěných do několika kategorií a zvolený pozdrav si poté uloží jako svůj osobní uvítací pozdrav do hlasové schránky. Zde se přehraje každému volajícímu, který je do schránky přesměrován. Pro aktivaci služby zákazník zavolá na číslo 6611. Volání na číslo 6611 bude zpoplatněno částkou 3,15 Kč. Za uložení uvítacího pozdravu do schránky bude zákazníkovi účtována cena 14,90 Kč. (Ceny jsou uvedeny včetně DPH.)

Registr zmeškaných hovorů

Při volání do hlasové schránky obdrží volající údaje o účastníkovi, který zprávu zanechal (jeho telefonní číslo). Zákazníkovi bude také umožněn velmi jednoduchý přístup do hlasové schránky ze zahraničí: při volání ze svého telefonu na číslo 603 12 33 11 již nebude muset zadávat své telefonní číslo a heslo.

Služba „registr zmeškaných hovorů“ je naopak určena pro zákazníky, kteří nemají aktivovánu hlasovou schránku ani MobileBox. Díky nové službě budou mít zákazníci přehled o zmeškaných hovorech v době, kdy měli vypnutý telefon nebo se nacházeli mimo signál. Po opětovném přihlášení do sítě je zákazníkovi doručena SMS informující o telefonních číslech, která se jej v době jeho nepřítomnosti pokoušela zastihnout. Doručená SMS obsahuje kromě telefonních čísel (maximálně pět unikátních čísel) také datum a čas volání. Službu „registr zmeškaných hovorů“ lze aktivovat prostřednictvím infolinky T-Mobile. Příchozí SMS je zdarma.