T-Mobile měl v Praze problémy

Dnes po deváté hodině měli zákazníci T-Mobile v Praze problémy s mobilní sítí. Mobilní telefon ukazoval, že síť vysílá, ale není možné se do ní přihlásit (což na některých mobilech poznáte i tak, že před názvem sítě je vykřičník – tedy !T-Mobile). Postiženo bylo širší centrum Prahy a dále její jihovýchodní část.

Podle T-Mobile vznikl problém v ústředně (MSC, Mobile switching center, konkrétně v MSC Praha B). Okolo desáté hodiny vyvrcholily problémy nedostupností sítě pro všechny zákazníky v postižené oblasti. Potom začala síť postupně zákazníkům umožňovat přihlášení do sítě a běžné používání služeb. Ale ještě kolem třinácté hodiny se našli zákazníci, kterým na displeji mobilu jenom svítil vykřičník. V některých případech se mobil do sítě po výpadku nepřihlásí, i když už je síť dostupná. V takovém případě je potřeba mobil vypnout a znovu zapnout.

T-Mobile vyloučil, že by zákazníci měli problémy z důvodu přetížení MSC. Technici T-Mobile hledají příčiny problému a zákazníky k MSC připojovali postupně. To ale naznačuje, že se případného přetížení přece jenom obávali a pro danou oblast neexistuje dost záložní kapacity. Nezodpovězené zůstávají i další otázky. Měl T-Mobile problémy i s HLR (registr zákazníků)? Z některých reakcí, které jsme obdrželi, to vypadá, že výhodu měli také majitelé neduálních (jen pro 900 MHz) mobilů. Jak jsme si ověřili i v redakci, s neduálními mobily skutečně nebyl problém.

Tiskové oddělení T-Mobile nám slíbilo další informace večer, snad budou obsahovat více podrobností. Informace přidáme k článku. Rádi bychom vám také poděkovali za informace do diskuse a za e-maily, které jste nám poslali do redakce.