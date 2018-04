T-Mobile měl opět vážné problémy s T-zones

, aktualizováno

Od pátečního odpoledne do nedělního rána nefungoval e-mail v T-Zones, uživatelé tak museli oželet přeposílání e-mailů na SMS, přístup do e-mailové schránky u T-Mobile a stahování hlasových zpráv do počítače. Webová brána v T-Zones pro placené odesílání SMS po internetu fungovala a také klasická hlasová schránka neměla poblémy. Známe příčinu a přinášíme bližší informace.