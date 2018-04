T-Mobile měl masivní výpadek sítě. Nešlo se dovolat, SMS fungovaly

"Omlouváme se, ale máme výpadek hlasových služeb. Souvisí to s upgradem jádra sítě. SMS chodí normálně," uvedla v půl čtvrté odpoledne tisková mluvčí operátora Martina Kemrová.

O hodinu později se podle ní situace dramaticky zlepšila. "Momentálně by měla být úspěšnost sestavení hovorů přes 80 procent. Problém by měl být vyřešen do 17. hodiny," doplnila asi v 16:40 Kemrová.

I po 17. hodině se však někteří zákazníci nemohou dovolat. Problémy však už nejsou tak masivní jako dopoledne. "Je 6 hodin a ani já, ani moji blízcí se stále nemůžeme dovolat. Mám pocit, že výpadek se nepodařilo zvládnout a bude to asi trochu horší než T-Mobile naznačuje," napsal jeden ze čtenářů iDNES.cz do redakce.

Podle zkušeností čtenářů byl v některých případech slyšet běžný vyzváněcí tón, ale ve skutečnosti se hovor k volanému vůbec nedostal. Vyskytly se i případy, kdy se na displeji objevila hláška o zaneprázdněnosti sítě.

Problémy se dotkly podle neoficiálních informací desítek tisíc zákazníků. Celkem jich má T-Mobile téměř 5,5 milionu.

Výpadky mobilních sítí nejsou ničím výjimečným. Čas od času zklame technika a lidé pak mají problém se dovolat. Technici mají v takových případech jasně stanovené časy, do kdy musí závadu odstranit.