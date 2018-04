T-Mobile MDA půjde ovládat Bluetooth myší

Máte dost věčného ťukání perem do vašeho PDA? Pokud byste raději ovládali vaše Pocket PC pomocí klasické myši, tak máte možnost. Společnost Think Outside vyrobila cestovní myš Stowaway Travel Mouse, která komunikuje s počítačem nebo PDA pomocí Bluetooth. Malá ergonomická myš má ovladače na nejznámější Pocket PC PDA od HP, Dell nebo Asus. Navíc s ní bude možné ovládat i noteboky s Windows nebo Mac OS X vybavené Bluetooth s HID profilem.

Pro nás je nejzajímavější podpora smartphonů Qtek 2020 (označení pro XDA II, MDA II nebo Eurotel Dataphone II) a HP 6315. Výrobce zatím neuvádí podporu nového smartphonu s Pocket PC Qtek 9090 (MDA III, Eurotel Dataphone III), ale je velmi pravděpodobné, že pokud si myš rozumí se starší verzí komunikátoru, tak nový slider s ní půjde ovládat také.

Další informace můžete získat na stránkách výrobce. Cena Bluetooth myši byla stanovena na 79,99 dolaru. Na americkém trhu by se měla objevit ještě letos, protože firma přijímá objednávky od 31.října. Pokud nechcete čekat, můžete se podívat do katalogu společnosti Profitec, která Bluetooth myš pro MDA nabízí také.