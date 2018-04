T-Mobile MDA Compact IV: VGA displej, 4 GB vnitřní paměti a elegance na rozdávání

MDA Compact je dnes již legendární přístroj, na který dodnes nedá spousta uživatelů dopustit. HTC Magician bodoval zejména kompaktními rozměry a funkčně se přitom mohl rovnat daleko rozměrnějšímu HTC Himalaya. Minulý týden se na internetu objevily spekulace, že je na cestě již čtvrté kompaktní MDA. Podle prvních zpráv měl být přístroj uveden na právě probíhajícím CeBITu. Tak se také stalo.





Bohužel nebyly odtajněny přesné informace o technologiích, které dřímají uvnitř tohoto tenkého komunikátoru. Jasné je pouze to, že přístroj poběží pod Windows Mobile 6 Professional, což asi nikoho nepřekvapí. Nečekaně ale působí informace o velikosti vnitřního datového úložiště, které by mělo být rovné 4 GB. Dalším lákadlem bude jemný VGA displej, který je dle fotografií v jedné rovině se zbytkem čelní strany přístroje. Telefonní modul bude v sítích GSM/UMTS podporovat datové přenosy GPRS/EDGE a HSDPA. Chybět by nemělo ani wi-fi normy 802.11 b/g a vestavěná satelitní navigace. Nový compact částečně zastoupí i fotoaparát, pořídíte s ním totiž až 3Mpix fotografie.

Technická specifikace je tedy zahalena v poměrně husté mlze, design přístroje ale můžeme díky mnoha dostupným fotografiím směle hodnotit už nyní. Vystavovaný kousek byl sice pouze maketou, ta by se ale vzhledově a tvarově od finálního kousku lišit neměla. Compact IV bude útočit miniaturními rozměry s ohledem na co nejnižší tloušťku. Pod VGA displejem najdeme zajímavý navigační prvek, který bude zřejmě řešen podobně jako u předchozího Compactu (HTC Hero). Hlavní ovládací element obklopuje čtveřice dotykových tlačítek. Je vidět, že obyčejné klávesy vycházejí z módy a podobné řešení nabídne E-TEN Glofiish M800, Toshiba G810 nebo Asus M536.

Doufejme, že compact s pořadovým číslem IV konečně přinese pořádný technologický skok, kterého jsme se u jeho předchůdců bohužel nedočkali. Přístroj by měl být v nabídce německého T-Mobilu již v květnu za cenu 111 eur s dvouletým úvazkem tarifu Relax 100. Zatím není jisté, zda se čtvrtý compact objeví i u české pobočky operátora.