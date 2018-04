T-Mobile má svůj vlastní komunikátor. Jmenuje se Hiptop.

Trh chytrých telefonů čeká na nový přírůstek. Jmenuje se Hiptop a pochází z dílen společnosti Danger. Pokud vám tato firma nic neříká, není čemu se divit. Jejím prvním produktem je právě tento komunikátor Hiptop. Přístroj zaujme svým netradičním tvarem, překvapí velmi bohatou výbavou a nadchnout by měl předpokládanou cenou. Všechny tyto pozitiva si dobře spočítal nadnárodní koncern T-Mobile a objednal velkou dodávku Hiptopu pro svoji americkou odnož, donedávna známou jako VoiceStream. Jak je i u nás dobře známo, všichni operátoři skupiny T-Mobile přecházejí na společný název, shodný s jejich mateřskou firmou. Z tohoto důvodu se nový komunikátor bude na trh dodávat pod označením T-Mobile device.

Hiptop alias T-Mobile device je kombinované zařízení spojující vlastnosti mobilního telefonu a kapesního počítače. Mobilní část pracuje zatím jen ve standardu GSM 1900 MHz, ale podle informací od výrobce zařízení lze očekávat i variantu pro GSM frekvence 900/1800 MHz, které se používají v Evropě. Naopak frekvence 1900 MHz je doma v USA, a proto nejdříve putuje Danger na tamější trhy. Telefonní část obsahuje i GPRS modul pro rychlý přenos dat. Konfigurace GPRS by měla být 4+2 timesloty. Funkční výbava telefonní části nijak nevybočuje z běžného standardu, takže nechybí podpora SMS zpráv, telefonní seznam na 1000 kontaktů a další funkce známé i z telefonů prodávaných u nás. Hiptop umí vibrovat a podporuje polyfonické melodie, které si můžete složit či nechat poslat. Daleko zajímavější je však druhá půlka zařízení, které nabízí širokou paletu funkcí kapesního počítače. Než se ale podíváme, co všechno Hiptop umí, musíme se podívat, jak se celé zařízení ovládá.

Již na první pohled je zřejmé, že s běžným telefonem nemá Hiptop nic moc společného. Zařízení se drží na šířku, podobně třeba jako Nokia 5510. Dominantou je velký displej, který má rozlišení 240 x 180 obrazových bodů a dokáže zobrazit 16 odstínů šedi. Displej není dotykový a vedle něj najdete na zavřeném Hiptopu ještě ovládací kolečko a další tři tlačítka. Hiptop má jedno velké překvapení, a tím je plnohodnotná QERTY klávesnice. Najdete ji pod displejem, který se nevysouvá ani nevyklápí, ale vytáčí kolem středové osy horní hrany. Mezi pohotovostním a pracovním režimem se tedy displej otočí o 180 stupňů. Tlačítka klávesnice nejsou příliš velká, přesto by měla nabídnou větší pohodlí při psaní než dotykový displej. V zavřeném stavu pak Hiptop jednoduše ovládáte pomocí navigačního kolečka s potvrzovací funkcí. Komunikátor váží velmi příjemných 150 gramů a jeho rozměry jsou 116 x 65 x 28 mm.

Hiptop alias T-Mobile komunikátor má velmi zajímavou a bohatou výbavu. Kancelář v kapse představuje e-mailový klient s podporou POP3 a SMTP protokolů, když ke každému e-mailu lze připojit textovou či obrázkovou přílohu. V Hiptopu lze nastavit až tři nezávislé e-mailové účty. Zařízení si rozumí i s funkcí Instant Messaging, což je alternativa nám dobře známému ICQ. Je možné, že evropská varianta bude přímo ICQ podporovat. To ale stále není vše, co Hiptop umí. Ve výbavě totiž najdeme i HTML prohlížeč, poznámkový blok a velmi detailně zpracovaný organizér a kalendář. Přístroj disponuje celkovou pamětí o velikosti 20 MB, z čehož je 16 MB přiděleno RAM a 4 Flash paměti. Bohužel, zatím není zcela jasné, jaký procesor celé zařízení pohání ani na jakém operačním systému vše pracuje. S největší pravděpodobností se jedná o vlastní řešení společnosti Danger. V základním balíčku, který začne T-Mobile (VoiceStream) nabízet zhruba v polovině roku, bude přibalen i jednoduchý digitální fotoaparát, osobní HF sada a USB kabel. Z příslušenství vyplývá, že Hiptop má USB port, umí spolupracovat s fotoaparátem, a nám nezbývá než dodat, že hovořit lze i bez HF sady, a to pomocí vestavěného reproduktoru, tedy v režimu hlasitého odposlechu.

Líbí se vám takto koncipované a vybavené zařízení? A co teprve když se výrobci a T-Mobilu podaří dosáhnout cenu, o které se již delší dobu neoficiálně hovoří. Hiptop by v základním provedení, tedy s fotoaparátem, měl stát jako nedotovaný výrazně pod 500 USD, tedy zhruba okolo 15 000 Kč. Jako dotovaný pak ještě méně. Přibližně za dva měsíce, kdy se zařízení začne prodávat, budeme chytřejší. Do poloviny roku by se také mělo rozhodnout, jestli se bude vyrábět evropská varianta Hiptopu. Jestli se mu v americkém T-Mobilu bude dařit, není vyloučeno, že se objeví i v evropských sítích s názvem T-Mobile. U nás by tomu tak mohlo být u Paegasu. A na připomínky, že se jedná o neznámé zařízení od neznámého výrobce, máme jednu důležitou poznámku. Za celým projektem Hiptopu stojí Steve Wozniak, spoluzakladatel gigantu Apple Computer. Mezi investory společnosti Danger pak nalezneme jak dceřinou společnost Deutche Telecomu, tak třeba společnost Orange. Hiptop nebude na trhu nabízet jen T-Mobile pod svým jménem, ale bude prodáván i pod značkou svého výrobce - Danger. O Dangeru a jeho Hiptopu zřejmě ještě uslyšíme.