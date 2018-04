T-Mobile má pro vás novou seznamku...

T-Mobile nabízí ojedinělou možnost seznámení, službu Dohazovač. Tato služba nabízí od dnešního dne svým zájemcům možnost seznámit se pomocí mobilního telefonu, a to prostřednictvím SMS nebo přes wapové rozhraní. Komunikace v rámci služby Dohazovač probíhá na základě přezdívek, uživatelům je tak zaručena naprostá anonymita.

„Nová služba Dohazovač zákazníkovi vyhledá osobu či osoby, které nejlépe vyhovují jeho představám. Jeho telefonní číslo ani skutečné jméno přitom nebude možné určit, protože spolu budou komunikovat pod zvolenými přezdívkami,“ říká Jiří Hájek, tiskový mluvčí společnosti RadioMobil.

Popis služby

Aby mohl zákazník službu využívat, musí do systému vložit svoji přezdívku, která může obsahovat maximálně deset znaků. Potom zadá svůj popis, na jehož základě bude zařazen do databáze. Profil uživatele se automaticky zviditelní v databázi, kde se vám potom systém pokusí někoho „dohodit“. Klient po přihlášení může vybírat z následujících rubrik: „Muž hledá ženu“, „Žena hledá muže, „Muž hledá muže“ nebo „žena hledá ženu“ a z rubrik „Vážné seznámení“, „Flirt“ nebo způsob seznámení vůbec nezadávat. Následně vytvoří popis osoby, se kterou se chce seznámit, a to na základě předepsaných parametrů (typ vztahu, pohlaví, věk, postava, barva vlasů, kuřák/nekuřák, region apod.), jež jsou uváděny v přesně definovaných tvarech. Pak systém vyhledá záznamy odpovídající požadavkům zákazníka, které během několika vteřin zašle SMS zprávou na jeho mobilní telefon. Dále již uživatel komunikuje s vybranou osobou prostřednictvím SMS nebo WAPu, a to pouze pod zvolenou přezdívkou.

Také lze zamezit doručování příchozích zpráv od určité přezdívky. Uživatel si může případně svou přezdívku změnit, zrušit nebo volit některou ze svých již registrovaných přezdívek.

Ovládání služby prostřednictvím SMS

Službu Dohazovač lze ovládat prostřednictvím krátkých textových zpráv odesílaných na číslo 5050. Zákazník se tímto způsobem zaregistruje do služby, vytvoří si vlastní přezdívku a profil i profil hledané osoby. Pro jedno telefonní číslo si může zaregistrovat libovolný počet přezdívek, mezi kterými pak lze jednoduše přepínat. Textová zpráva pro využívání služby Dohazovač musí vždy začínat klíčovým slovem DH, dále musí obsahovat předem definované příkazy, parametry a proměnné. Jejich kompletní seznam lze najít na internetové stránce <http://www.click.cz> v sekci ClickFun.

Ovládání služby prostřednictvím WAPu

Dohazovač je k dispozici také prostřednictvím služby <mailto:ClickW@P> v sekci ClickFun. Wapová struktura poskytuje přehledné menu, kde volbou příslušných možností uživatel zadá své parametry a Dohazovač vyhledá odpovídající profil osoby, se kterou si klient přeje seznámit, z databáze. Každá wapová stránka obsahuje kontextovou nápovědu, vysvětlující pojmy a funkce na zobrazené stránce. Ke komunikaci s osobami slouží SMS klient, který se nachází v menu systému, odkud se dají zprávy odesílat a číst. Klient také může při odesílání zprávy zamezit zobrazení své přezdívky u příjemce.

Ceník služby Dohazovač