T-Mobile má opět parohy. Vodafone mu je nasadil společně s omluvou

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se omlouvá společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za porušení dobrých mravů soutěže tím, že ve dnech 5. a 6. prosince 2006 umístila na reklamní nosiče pronajaté k prezentaci vánoční kampaně společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. své reklamní předměty, čímž hrubě zasáhla do jejích práv.