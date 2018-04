T-Mobile má nový tarif, pojmenovaný 20+20. Podle T-Mobile by měl být výhodný pro ty, kdo v současnosti používají kartu Twist nebo některý z nižších tarfiů a pro volání do pevné sítě volají ze svého domácího telefonu s tarifem Českého Telecomu Home Mini. T-Mobile by byl rád, kdyby si tito zákaznici zrušili pevnou linku a používali jen jeho tarif. „Vzhledem k brzkému zvýšení sazby DPH, které se bude týkat i telekomunikačních služeb, může být pro některé zákazníky nadále neúnosné platit dva paušály,“ říká marketingový ředitel T-Mobile Jiří Dvorjačanský.

Měsíční poplatek za Tarif 20+20 je 250 korun (všechny ceny v článku jsou bez DPH). V ceně je 20 volných minut do všech českých mobilních sítí a 20 minut do pevných sítí. Do pevné sítě je možné s tarifem 20+20 volat ve špičce za 2,50 Kč za minutu (2,66 s Home Mini), mimo špičku za 1,30 za minutu (1,33 s Home Mini). Hovory do pevné sítě (platí i pro volné minuty) jsou u tarifu 20+20 účtovány stejně jako je účtuje svým zákazníkům Český Telecom, tedy první dvě minuty platíte celé, potom platíte každou započatou minutu. Při srovnání cen za volání do pevné sítě proto raději vynásobte minutovou cenu dvěma, abyste mohli porovnat, nakolik se vám tyto ceny vyplatí.

Pokud si 20+20 aktivujete do konce ledna, nebudete muset platit tři měsíční paušály. Ovšem jen za předpokladu, že se současně upíšete na dva roky. Pokud o tom uvažujete, doporučujeme vám, abyste s tím počkali právě až do ledna – v té době totiž představí nové tarify i Český Telecom a nepochybně bude muset reagovat nejen na tuto aktivitu T-Mobile, ale i na agresivní ceny Tele2 a dalších pevných operátorů. T-Mobile omezil počet karet SIM, pro které tento tarif aktivuje na 30 tisíc. Proto se vyplatí občas zavolat na infolinku a ověřit si, jestli si tento tarif můžete ještě aktivovat.