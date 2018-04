Nový roaming nastaví T-Mobile každému automaticky. Je levnější

T-Mobile od 15. května ruší různé roamingové balíčky a přichází s novým jediným tarifem. Ten dělí země na tři zóny a ve dvou má levnější sazby. Končí různé balíčky jako World Class, Příchozí hovory Evropa, EU zvýhodnění a další. Již aktivovaný tarif Cestovatel jako jediný zůstává, ale nově již aktivovat nepůjde. Změny se netýkají firemní klientely a rámcových smluv.

Místo současných pěti zón (Slovensko, země EU a tři zóny ve zbytku světa) zavádí T-Mobile jen tři zóny. Do první patří země EU, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Do druhé zóny patří zbytek Evropy mimo zónu 1, USA, Kanada, Egypt, Rusko, Čína a Izrael. Do zóny 3 pak všechny zbývající státy světa.

Nový roamingový tarif T-Mobile podle zón v Kč Zóna Odchozí h. Příchozí h. SMS MMS 1 MB dat 1 7,47 2,18 2,48 12 14 2 35 18 9,60 16,60 75 3 69 49 14,60 21,60 360

Ceny jsou v korunách včetně DPH. U dat jsou účtovány bloky po 10 kB.

T-Mobile snížil ceny. V první zóně bude stát odchozí hovor 7,47 koruny, což je asi o 1,20 koruny méně než dosud. Levnější je i příchozí hovor za 2,18 koruny a SMS za 2,48 koruny.

Ceny ve druhé zóně zůstávají stejné, třetí je pak uprostřed bývalých zón 3 a 4. To znamená, že pro USA, Kanadu, Egypt, Rusko, Čínu a Izrael je nyní volání levnější, tyto země se přesunuly z bývalé zóny 3 do nové dvojky, takže místo dosavadní sazby 54,45 koruny za minutu odchozího hovoru budou zákazníci platit 35 korun a u příchozích cena výrazně klesla z 42,35 koruny na 18 korun.

Naopak země Severní Ameriky, Afriky, Austrálie a Asie, které dosud patřily do zóny 3 s cenami za minutu příchozího hovoru 54,45 korun a odchozího hovoru 42,35 koruny nyní patří do nejvyšší nové zóny 3 s cenami 69 korun za odchozí a 49 korun za příchozí hovor. Naopak tento přesun snížil ceny za volání ve střední a Jižní Americe nebo u satelitních sítí z 96 korun za minutu odchozího a 66 korun za minutu příchozího hovoru na výše uvedenou sazbu za novou zónu 3.

Roamingové datové balíčky T-Mobile Zóna Travel & Surf Na den do 3 MB Travel & Surf Na den 3 až 20 MB Travel & Surf 50 MB 1 24 70 185 2 60 240 850 3 180 725 2 750

Aktivace: SMS ve tvaru např. TRAVEL DEN 1 nebo TRAVEL 50MB 1 (koncové číslo podle zóny) na 4603.

T-Mobile zrušil i současné datové balíčky. Nově jsou k dispozici dva: Travel & Surf na den a Travel & Surf 50 MB. Balíčky platí pro všechny zóny, ale ceny se diametrálně liší. V zóně 1, tedy v EU, stojí 50MB balíček (s platností jeden měsíc) 185 korun, ale v zóně 3 už 2 750 korun.

Celkově tak platí, že po regulaci Evropské unie ceny roamingu v tomto prostoru jsou již delší dobu na přijatelné výši, ale volání ve zbytku světa kromě několika výjimek v nové zóně 2 je stále hodně drahé. Koupě místní předplacené SIM, pokud je to možné, se tak vždy vyplatí.

A o datech to platí dvojnásob či spíš stonásobně, protože sledování e-mailu za 2 750 korun třeba na dovolené v Thajsku (když se vejdete do limitu 50 MB) je luxus i pro bohaté klienty.