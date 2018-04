T-Mobile má nové tarify - sazby jsou přehlednější

T-Mobile dnes ráno představil na tiskové konferenci nové tarify. Podle prvních informací bude nabídka pro zákazníky velmi zajímavá. Nabídku zpracováváme a brzy vám přineseme detailní přehled všech nových tarifních programů.

Tarify se jmenují podobně jako základní tarif Eurotelu - Relax. Vyšší tarify již nerozlišují ceny za volání do různých sítí. Podle množství volných minut se tarify rozlišují na:

Relax 30 - za 190 Kč 30 volných minut. Při volání do sítě T-Mobile zákazník platí 4 Kč/min, při volání do cizích sítí 6 Kč/min. T-Mobile ponechává zákazníkům nabídku HIT, kdy mohou získat výhodnější sazby při podepsání smlouvy na 24 měsíců. Místo levnějšího telefonu tak zákazník volá za 3,20 Kč/min do vlastní sítě nebo 4,80 Kč/min do cizí.

- za 190 Kč 30 volných minut. Při volání do sítě T-Mobile zákazník platí 4 Kč/min, při volání do cizích sítí 6 Kč/min. T-Mobile ponechává zákazníkům nabídku HIT, kdy mohou získat výhodnější sazby při podepsání smlouvy na 24 měsíců. Místo levnějšího telefonu tak zákazník volá za 3,20 Kč/min do vlastní sítě nebo 4,80 Kč/min do cizí. Relax 80 - za 450 Kč 80 volných minut. Při volání do sítě T-Mobile zákazník platí 3,50 Kč/min, při volání do cizích sítí 4,50 Kč/min. Při využití HIT zákazník volá za 2,80 Kč/min do vlastní sítě nebo 3,60 Kč/min do cizí.

- za 450 Kč 80 volných minut. Při volání do sítě T-Mobile zákazník platí 3,50 Kč/min, při volání do cizích sítí 4,50 Kč/min. Při využití HIT zákazník volá za 2,80 Kč/min do vlastní sítě nebo 3,60 Kč/min do cizí. Relax 250 - za 990 Kč 250 volných minut. Tento tarif již síť volaného nerozlišuje a sazba je jednotná 3,50 Kč/min. Při využití HIT zákazník volá za 2,80 Kč/min do všech sítí.

- za 990 Kč 250 volných minut. Tento tarif již síť volaného nerozlišuje a sazba je jednotná 3,50 Kč/min. Při využití HIT zákazník volá za 2,80 Kč/min do všech sítí. Relax 500 - za 1790 Kč 500 volných minut. Tento tarif síť volaného nerozlišuje také a sazba je 3 Kč/min. Při využití HIT zákazník volá za 2,40 Kč/min do všech sítí.

T-Mobile Relax 30 T-Mobile Relax 80 T-Mobile Relax 250 T-Mobile Relax 500 T-Mobile

Relax Partner HIT standard HIT standard HIT standard HIT standard měsíční paušál 190 450 990 1790 39 volné minuty 30 80 250 500 0 volné SMS 0/20* 0/20* 0/20* 0/20* 0/20* T-Mobile 3,20 4 2,80 3,50 2,80 3,50 2,40 3,00 2,50** (3,50) ostatní sítě 4,80 6 3,60 4,50 5,50 T-Mobile

víkendy Do 30. 11. 2004 zdarma SMS 1,00 1,70 1,00 1,70 1,00 1,70 1,00 1,70 1,70

* Každý zákazník získá po registraci na t-zones 20 SMS do všech sítí zdarma.

** Promo sazba do konce roku 2004.

Ceny v Kč bez DPH 19 %.



Data Unlimited Special

Výměnou za roční úvazek může zákazník získat k neomezenému GPRS za 649Kč také 80 volných minut.

Za registraci do t-zones získá každý zákazník k novému tarifu 20 volných SMS zpráv. Cena SMS je ve všech případech 1,70 Kč , u zvýhodněných tarifů HIT 1 Kč.

T-Mobile Relax Partner

Partnerská SIM karta bude zpoplatněna 39 Kč/měsíc. Nebude obsahovat žádné volné minuty, ale bude k ní možné získat volné SMS do t-zones. Do konce roku budou partneři volat do sítě T-Mobile za 2,50, pak za 3,50 Kč/min. Do ostatních sítí platí T-Mobile Relax Partner 5 Kč/min a za odeslání SMS 1,70 Kč.

Nové tarify se zařadí do nabídky 1. září. Do konce listopadu mají všichni uživatelé tarifu Relax víkendová volání zcela zdarma. Všechny ceny jsou zatím uvedeny bez DPH 19 %.