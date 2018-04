T-Mobile má nové barevné hry pro mobily

Zatímco první hry pro mobily napsané v jazyce Java nadchly snad jen beznadějné technologické fanoušky, poslední verze her už obstojí i před náročnějším publikem. Dokáží už totiž plně využít velké barevné displeje Nokií (3650, 7650), výrazně se zlepšila hratelnost (i díky lepšímu využívání ovládacích prvků mobilů) a scénáře her. Pamětníci si při hraní nejednou vzpomenou na zlatou éru osmibitových počítačů a občas se dokonce neubrání kacířským myšlenkám, zda nejsou hry na mobilech lepší, než byly tenkrát na počítačích.

Nové barevné hry se objeví v průběhu srpna a září na portálu T-zones. Ten je určený pouze pro zákazníky T-Mobile, ale stále více barevných her budete nacházet i na stránkách konkurenčních operátorů. My jsme mohli v předstihu vyzkoušet tři hry od společnosti Gameloft: Prince of Persia Harem Adventures, Siberian Strike a Tom Clancy’s Splinter Cell. A všechny tři se nám líbily, stejně jako budily zájem u kolegů. Až hry poprvé dohrajete, ztratíte o ně zájem, ale než se tak stane, strávíte hraním spoustu čas a jistě budete několikrát dobíjet mobil.

Prince of Persia

Námět hry je velmi jednoduchý – procházíte orientálním harémem a cestou se vyhýbáte nástrahám nebo bojujete s vezírovými vojáky, kteří střeží sedm unesených sultánových krasavic. Vy nemáte za úkol nic menšího než je osvobodit. Osvobození první sultánovy milenky je poměrně jednoduché, ale při cestách za dalšími se labyrint chodeb zvětšuje a přibývá nástrah a vojáků, které musíte překonat. Rozhodně nepočítejte s tím, že hru dohrajete během chvilky.

Hra vyžaduje koordinaci při pohybu (musíte se včas zastavovat i skákat, rozhodně se vám nevyplatí vytasit pozdě meč) a v závěru od vás bude vyžadovat i logické schopnosti (budete skládat puzzle). Po cestě vezírovým palácem budete nacházet různé lahvičky – některé vás uzdraví, jiné otráví. Možná by stálo za to varovat před tím, abyste bezhlavě neběhali po dlaždicích, které vypadají jako posypané střepy, ale na to přijdete již při hledání první krasavice.

Velikost hry pro Nokii 3650 je 130 KB, T-Mobile bude nabízet českou verzi.

Tom Clancy’s Splinter Cell

Splinter Cell je hra založená na podobném principu jako Prince of Persia. Jste tajný agent, který má vždy splnit nějaký úkol (něco sebrat či zničit a pak se někam dostat); po cestě labyrintem střílíte na vše, co se pohne. Musíte si počínat opatrně, při vyšších obtížnostech jsou nepřátelští vojáci všude, kam se podíváte. Ale jde se prostřílet až na konec. Nároky na koordinaci jsou menší než u Prince of Persia, ale to neznamená, že se nebudete dostávat do problémových situací.

Velikost hry pro Nokii 3650 je 100 KB, T-Mobile bude nabízet českou verzi.

Siberian Strike

Ideální hra na odreagování. Jste pilotem letadla, letíte na krajinou a střílíte na vše. Občas sbíráte medaile nebo další životy, ale základ je trefit vše, co se na obrazovce objeví (může jít o jiná letadla, ale i o tanky, lodě, ponorky, děla – záleží to na krajině, kterou zrovna letíte). Za zásahy sbíráte body. Některé objekty nesou bonusy, které získáte po jejich zničení – další životy, letadla, která vám pomohou, silnější nebo speciální střely.

Ve hře jsou tři letadla: F4-U Corsair, P-38 Lighting a P-51 Mustang, se kterým letíte od začátku. Celkem vás čeká pět úrovní s několika misemi. Hrajete tak dlouho, až se dostane do poslední úrovně, která teprve pořádně otestuje vaše schopnosti. Cílem je samozřejmě dohrát do konce a zničit poslední hlavní cíl a dosáhnout při tom co nejlepšího skóre. A věřte, že než se dostanete na konec, strávíte s touto javovou hrou několik nocí. A i když se vám to až do konce nepovede, alespoň si pořádně zastřílíte.

Velikost hry pro Nokii 3650 je necelých 100 KB.

Kolik hry stojí?

Za každou z námi testovaných her zaplatíte 59 korun. Vedle této částky ale zaplatíte ještě za stažení her, podle svého tarifu za připojení přes GPRS. Stahovat ale budete přes WAPové rozhraní, takže počítejte s dražší sazbou. Některé hry vás tak mohou přijít na několik dalších desítek korun jen za objem stažených dat.