T-Mobile má internet za paušál, Eurotel ten svůj zlevnil

To, po čem volala spousta zákazníků T-Mobile (obvykle s dodatkem jdu si koupit Data Nonstop od Eurotelu), je tady – T-Mobile včera představil skutečný tarif pro přístup k internetu přes GPRS za paušál, bez omezení přenosu dat. Zákazníci si ho mohou aktivovat od 1. 12. Eurotel reagoval pár hodin po oznámení T-Mobile – zlevnil svůj podobný tarif Eurotel Data Nonstop.

Podrobné srovnání paušálů za internet Eurotelu a T-Mobile najdete v tomto článku.

S čím přichází T-Mobile?

Nový tarif se jmenuje GPRS Business Unlimited a aktivovat si ho můžete ke každému tarifnímu programu (včetně karet Partner). Nejlevnějším tarifem T-Mobile je Tarif 20 Start, který stojí 150 korun bez DPH. V ceně je 20 volných minut do všech sítí v České republice. Jestliže už nějaký tarif od T-Mobile máte, potom si jen aktivujete pro jednu ze simkaret (i novou kartu Partner) GPRS Business Unlimited a kromě tohoto paušálu za GPRS neplatíte nic navíc. Zákazníci Eurotelu a T-Mobile si budou muset připlatit nejméně za T-Mobile Tarif 20 Start.

Současní uživatelé GPRS Business budou automaticky převedeni na nový GPRS Business Unlimited. Ti a také všichni, kdo si GPRS Business Unlimited aktivují do konce ledna, budou platit až do konce června 2004 699 korun bez DPH. Potom se budou moci vrátit k tarifu GPRS Business s limitem 50 MB dat za 699 Kč, nebo si ponechat GPRS Business Unlimited za 999 Kč. Tuto cenu také budou platit všichni, kdo si aktivují GPRS Business Unlimited od února.

Tarif GPRS Business Unlimited by se měl ale v létě příštího roku upravit, aby více odpovídal nabídce Eurotel Data Nonstop, cena a neomezený přenos dat ale zůstanou. Jenže Eurotel podmínky Data Nonstopu pár hodin po oznámení T-Mobile změnil, takže se asi budeme muset nechat překvapit, jak nakonec toto přetahování o cenu a podmínky paušálního internetu přes GPRS skončí.

Eurotel okamžitě reaguje zlevněním

Eurotel až dosud nabízel svůj tarif Data Nonstop za 999 korun bez DPH. Pokud máte tarify Optimum, Optimum Plus nebo libovolný z tarifů Business, potom vás Data Nonstop vyšel jen na 799 Kč bez DPH. Samozřejmě platíte i za hlasový tarif, až na jednu výjimku. Tou je pořízení tarifu Individual, kdy si nevyberete žádné volné minuty, textovky či data, ale rovnou aktivujete Data Nonstop. Potom platíte právě jen 999 korun bez DPH měsíčně.

Eurotel ale od středy 3. prosince v reakci na T-Mobile zvýhodňuje Data Nonstop. Všichni současní zákazníci a ti, kdo si jej aktivují do 31. ledna 2004 (tedy stejné období jako u T-Mobile), budou platit měsíčně jen 649 korun bez DPH. A namísto standardních 30 volných minut po celé České republice budou mít k dispozici 100 minut. Tyto výhodné podmínky (volné minuty, nižší paušál) budou moci využívat až do konce června. Potom se cena vrátí na původní úroveň (999 nebo 799 Kč měsíčně, 30 volných minut do Eurotelu). Tyto původní podmínky platí i pro všechny, kdo si Eurotel Data Nonstop aktivují od února příštího roku.

Doporučujeme podrobné (cenové i technické) srovnání paušálů za internet Eurotelu a T-Mobile v tomto článku.