T-Mobile testuje LTE ve velkém, je připraven na rychlé spuštění

Operátor T-Mobile se maximálně připravuje na rychlý start LTE. Firma sice samozřejmě ještě neví, jaké frekvence získá (a jestli vůbec) z připravované aukce, zdá se však, že je připravena na celou řadu variant a že start LTE by rozhodně neměl připomínat historii 3G v Česku.

Podle vyjádření představitelů společnosti je firma připravena provést komerční start LTE rychle po přidělení frekvencí a je připravena investovat vysoké finanční částky. Momentálně si T-Mobile ověřuje, jak bude v praxi jeho LTE fungovat. V Praze v současnosti funguje 12 základnových stanic, které jsou vybaveny technologií Smart LTE od korejského Samsungu.

Tu jsme si na společné prezentaci obou firem mohli důkladně vyzkoušet. A dojmy jsou velmi pozitivní, LTE v praxi je rychlé. V ideálních podmínkách se blíží maximálním deklarovaným rychlostem, které jsou v případě spuštěného testu 150 Mbit/s směrem k uživateli a 50 Mbit/s směrem od něj.

Test LTE sítě T-Mobile v Praze

I v praxi v Praze 4 se rychlosti držely vysoko, v průměru bez problémů na 30 Mbit/s, a to za situace, kdy síť okolo nás testovala i další hrstka kolegů vybavená stejnými tablety Samsung. Výhodou Smart LTE Samsungu má být především chytřejší přidělování frekvencí jednotlivým zařízením a tím omezování rušení v místech s překryvem signálu od dvou stanic. Výsledkem tak má být v těchto místech až trojnásobná rychlost oproti běžné LTE síti.

Trochu paradoxní je, že český T-Mobile tuto technologii od Samsungu možná nenasadí. Smart LTE totiž česká pobočka testuje pro celou nadnárodní skupinu T-Mobile a ta si chce ověřit její fungování v praxi. Podle zákulisních informací zatím Samsung není mezi firmami, které české pobočce své síťové prvky nabízí. Což se může změnit. Ačkoli T-Mobile momentálně prochází jakousi fází předvýběru uchazečů, konečné rozhodnutí o dodavateli technologií padne až bude jasné, jaké frekvence operátor v aukci získá. A to bude nejdříve na konci listopadu (více o termínech aukce v článku o vypořádání připomínek z workshopu ČTÚ).

Test LTE sítě T-Mobile v Praze

Na společné prezentaci T-Mobilu a Samsungu jsme také hovořili s řadou představitelů obou firem a udělali si obrázek o tom, jak to s LTE myslí. To, že T-Mobile je připraven na relativně rychlý start, jsme již zmiňovali. Velmi zajímavé ale je, že operátor má velký zájem o nižší frekvenci 800 MHz, kterou se mají pokrývat rozsáhlé oblasti. Frekvence 2 600 MHz, sloužící ke kapacitnímu pokrývání větších měst, už tak atraktivní není. Je to vcelku logické: tato frekvence vyžaduje podstatně větší množství základnových stanic, a to i ve srovnání se současným 3G na frekvenci 2 100 MHz.

Představitelé T-Mobile tak vlastně potvrdili to, co už delší dobu zaznívá i z táborů ostatních operátorů. Raději by LTE stavěli na současné frekvenci 1 800 MHz, jenže k tomu nemají dostatečnou šířku pásma a vzhledem k bloku vyhrazenému pro nového hráče ji ani nemohou získat. Sami jsme zvědavi, jak to nakonec bude se zájmem o vysokofrekvenční spektrum. Licence tu jsou sice docela levné, ale následné investice do infrastruktury jsou velmi vysoké.

S představiteli Samsungu jsme také řešili ceny nových sítí. Konkrétní čísla pochopitelně nikdo sdělit nemůže, ať už z důvodů obchodních tajemství nebo prozatímní neznalosti podmínek. Mezi řečí ale proběhly cifry v řádech stovek milionů eur na pokrytí země o velikosti České republiky. Jak moc vysoké stovky milionů to budou, záleží především na zvolených frekvencích a rychlostí výstavby.

Každopádně jde pouze o investice do síťových prvků na základnové stanice, jejich řízení a antény, nikoli o investice do páteřní sítě, stavbu zcela nových základnových stanic, servisní poplatky a mnoho dalších nutných investic. Z toho můžeme usuzovat, že pouze základní pokrytí LTE by mohlo současné operátory přijít minimálně na 5 miliard korun, investice ale budou zřejmě několikanásobně vyšší.

Zároveň se tak potvrzují naše předchozí spekulace o tom, že nová síť zcela nového mobilního operátora by stála minimálně 20 miliard korun, a to je nejspíš ještě optimistická hodnota. Jedna zcela nová základnová stanice může klidně stát i 2,5 milionu korun a pro kompletní pokrytí republiky frekvencemi 800 a 2600 MHz jich je odhadem potřeba asi 5 000.