T-Mobile chce zničit wi-fi sítě. Představil bezkonkurenční LTE internet

Nabídka T-Mobile reaguje na nedávnou novinku pevného připojení přes mobilní síť od O2, která se jmenuje Internet Optimal. O2 nabízí za 499 korun měsíčně neomezený internet přes mobilní síť LTE s rychlostí 20/2 Mbit/s (download/upload). Nabídka ale platí jen tam, kde O2 nedokáže zákazníka připojit přes kabel, tedy pomocí služby ADSL, a modem lze používat jen na jednom místě (více zde).

T-Mobile stejný režim uplatňuje u dvou nižších tarifů. Jmenují se Pevný internet 20 a 50. V jejich případě připojí operátor zákazníka buď přes ADSL, nebo přes mobilní internet LTE, záleží na konkrétním místě. Operátor vybere nejvhodnější variantu. Objem přenesených dat je neomezený, rychlost linky je buď 20/5 Mbit/s nebo 50/15 Mbit/s. Cena služby je 399 nebo 499 korun, u připojení přes mobilní síť je to cena konečná, u připojení přes ADSL platí cena při současném používání hlasového tarifu, nebo je služba o 150 korun měsíčně dražší.

V obou případech má nabídka vyšší rychlosti než u O2, ale je třeba dodat, že O2 má u ADSL v nabídce i další rychlosti připojení, a to až do 80 Mbit/s.

Bezdrátové internetové připojení domácností Tarif FUP Maximální rychlosti (download/upload) Měsíční poplatek Internet Optimal Air (O2) 30 GB 20/2 Mbit/s 499 Kč Internet Optimal Air Fix (O2) bez 20/2 Mbit/s 499 Kč Pevný internet 20 (T-Mobile) bez 20/5 Mbit/s 399 Kč Pevný internet 50 (T-Mobile) bez 50/15 Mbit/s 499 Kč Pevný internet 100 (T-Mobile) bez 100/25 Mbit/s 599 Kč Připojení bez kabelu+ (Vodafone) - (v některých případech 30 GB) 8/4 Mbit/s 449 Kč

Velká konkurence wi-fi a kabelovým operátorům

Jasně nejzajímavější je však třetí tarif T-Mobilu. Ten má taktéž neomezená data a vždy to je připojení přes mobilní síť LTE. Rychlost je velmi slušných 100/25 Mbit/s, což už je konkurence rychlým kabelovým připojením a překonává většinu lokálních wi-fi sítí. Cena je konkurenceschopná, T-Mobile si žádá měsíčně 599 korun. T-Mobile už delší dobu nabízí obdobnou službu Internet bez drátu Premium Plus, která je přenositelná a má FUP 100 GB. Internet bez drátu Premium Plus stojí 1 199 korun měsíčně.

Nabídka je to opravdu zajímavá, ovšem potencionální zájemci bydlící v hustě osídlené oblasti jako sídliště či jiná hustá zástavba musí na pevný mobilní pevný internet zapomenout. Operátor totiž v těchto oblastech stále preferuje připojení přes kabel, mobilní síť rezervuje pro mobilní uživatele. Například v Praze tak na většině území není pevný internet přes LTE dostupný, služba je totiž obecně nabízena v zástavbě s maximálně několika patry, dostupná tak bude pouze v některých pražských vilových čtvrtích. Platí tedy, že služba je určena primárně pro oblasti, kde není dostupné připojení přes ADSL.

V případě mobilního pevného připojení T-Mobile nainstaluje externí jednotku a tu propojí s modemem uvnitř domu. Pokud si zákazník službu objedná na dva roky, stojí instalace korunu. Naopak u O2 dostane zákazník modem, který umístí dovnitř a instalaci si provede sám.

Podobnou službu s názvem Připojení bez kabelu poskytuje i Vodafone. V jeho případě je modem přenosný a vyjma některých služeb (rádio, TV, stahování velkých souborů) neuplatňuje FUP. U vyjmenovaných služeb je datový limit 30 GB. Rychlost připojení je nejnižší: 8/4 Mbit/s a cena služby je 449 korun měsíčně.

LTE by mělo stačit

Pevný mobilní internet se v aktuálních nabídkách stal zajímavou alternativou pevného připojení nebo wi-fi sítí. Pokrytí LTE je dnes velmi dobré a pro mnoho zákazníků se tento typ připojení stává jedinou alternativou rychlého internetu. V případě nejvyššího tarifu T-Mobilu s vysokou přenosovou rychlostí a rozumnou cenou. Montáž s přijímačem vně domu by pak měl zajistit dobrý příjem i v místech, kde v interiéru není signál dostatečný.

Samozřejmě bude záležet i na využití mobilních sítí, které zatím není celkově příliš vysoké, protože LTE využívá zhruba jen třetina zákazníků operátorů. O2 navíc přímo uvádí, že v konkrétní lokalitě nepřipojí přes mobilní pevné přípojení víc zákazníků, než kolik dokáží místí buňky obsloužit v garantované kvalitě. T-Mobile to sice v tiskové zprávě neuvádí, lze však předpokládat, že bude postupovat stejně.

Aktualizováno o informace k omezené nabídce služby v hustě osídlených oblastech