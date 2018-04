T-Mobile láká zákazníky na ochutnávku služeb

V rámci takzvaných gurmánských týdnů nabídne provozovatel sítě T-Mobile ochutnávku služeb zdarma. Podle tiskového mluvčího společnosti RadioMobil Jiřího Hájka je akce zaměřena na propagaci některých služeb, které firma uvedla na trh v poslední době. Nabídku mohou využít všichni stávající klienti T-Mobile.

Od 6. do 19. ledna mohou zákazníci bezplatně využít službu SMS Chat, od 20. ledna do 2. února si zdarma mohou stáhnout loga, zvonění a obrázkové SMS, od 3. do 16. února lze bezplatně vyzkoušet službu Navigator.

T-Mobile 27. prosince oznámil, že od začátku února zvýší ceny - například zpoplatní volání do hlasové schránky, přeposílání e-mailových zpráv formou SMS nebo odesílání krátkých textových zpráv (SMS) z internetu. Pokud se smluvní zákazníci rozhodnou kvůli zdražení cen předčasně vypovědět smlouvu na dobu určitou, nemusí platit obvyklou pokutu. Písemnou výpověď však musí podat do 16. ledna.