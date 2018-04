T-Mobile láká partnery pro vývoj nových služeb

RadioMobil včera oznámil spuštění Partnerského programu T-Mobile. Tento projekt si klade za cíl přilákat schopné vývojáře služeb a aplikací. Ti budou moci využít pro své nápady síť RadioMobilu – ten tak díky tomu bude moci nabídnout svým zákazníkům více služeb, než kdyby si je měl vyvíjet sám. Dalším, pro RadioMobil také důležitým aspektem, je větší využití mobilní sítě, pokud budou mít uživatelé k dispozici užitečné aplikace.

S vývojáři spolupracoval RadioMobil již dříve, podobně jako jiní operátoři, ale nyní nabízí tuto možnost každému, jehož nápady shledá realizovatelnými. S podobným otevřeným programem spolupráce už dříve přišel Český Mobil – nazval jej Oskarzóna a velmi si jej pochvaluje.

RadioMobil nabízí vývojářům několik forem spolupráce. Je schopen jim pomáhat při samotném vývoji řešení – přece jenom nikdy jiný než odborníci a vývojáři z RadioMobilu nemůže síti T-Mobile a již implementovaným službám rozumět více. K dispozici je i několik pre-produktů. To jsou služby jako je Moje info (možnost rozesílat přihlášeným zákazníkům informace přes SMS), Virtuální recepce (hlasový informační systém, který si definuje zákazník), Profi SIM (karta SIM s možností tvorby vlastních SIM toolkitových aplikací), SMS Connect (příjem velkého množství SMS na jednom čísle), Lokalizace polohy a Loga a zvonění pro příspěvkové účely (dostanete část peněz, které zaplatí zákazník za stažené logo či zvonění). A co je pro vývojářské firmy nejdůležitější, RadioMobil jim pomůže i při propagaci a prodeji jejich služeb a aplikací zákazníkům.

Pro podporu spolupráce vzniknou stránky developers.t-mobile.cz, kde budou k dispozici informace o podmínkách spolupráce, ukázkové aplikace, softwarové nástroje a především dokumenty se specifikacemi a standardy, které budou užitečné při tvorbě služeb a aplikací.

RadioMobil bude udělovat partnerům, jejichž řešení splní požadavky programu (z hlediska funkčnosti, technického provedení a kvality), certifikát Solution partner. Aplikace a služby budou k dispozici v Katalogu řešení a vybrané produkty budou nabízeny zákazníkům RadioMobilu i vedle jeho vlastních řešení.

Spolupráce s vývojářskými partnery je pro mobilního operátora velmi výhodná. Sám totiž nemůže věnovat tolik lidských zdrojů na vývoj nových služeb, jako to mohou udělat nezávislí vývojáři. Spoustu nápadů týkajících se služeb a aplikací také nikdy nevznikne přímo u operátora, protože jeho zaměstnanci si již zvykli na některé postupy či metody a nenapadne je podívat se na problém z jiného úhlu. A spousta nových služeb a aplikací je to, co zajistí operátorům do budoucna růst jejich příjmů a využívání sítě. Zejména při spouštění sítí UMTS se jim tak bude hodit, pokud už budou vědět, jak na to.