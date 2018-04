T-Mobile kupuje konkurenta. Vznikne gigant se 127 miliony klientů

T-Mobile US je podle počtu zákazníků třetím největším mobilním operátorem ve Spojených státech, Sprintu patří čtvrtá příčka. T-Mobile US je součástí německého telekomunikačního gigantu Deutsche Telekom, zatímco většinovým vlastníkem Sprintu je japonská společnost SoftBank Group. Po dokončení spojení bude Deutsche Telekom v nové, sloučené firmě vlastnit podíl 42 procent a SoftBank 27 procent. Deutsche Telekom bude také kontrolovat správní radu, do které jmenuje devět ze 14 ředitelů.



Firmy se o spojení pokoušely již v minulosti. V roce 2014 vzdal Sprint rozhovory o převzetí T-Mobile US kvůli odporu ze strany amerických regulačních úřadů. Další kolo jednání o spojení podniků pak skončilo loni v listopadu, protože firmy se nemohly dohodnout na ceně. Akcie Sprintu však od té doby klesly o zhruba pětinu kvůli obavám, jak bude firma schopná obstát v silné konkurenci na trhu, když jí tíží dlouhodobý dluh více než 32 miliard USD.

Počet klientů Sprintu sice roste, táhne ho však hlavně nabídka slev. Analytici se domnívají, že bez T-Mobilu by Sprint měl problém s investicemi do nových sítí a bylo by pro něj těžké udržet krok s konkurenty na nasyceném trhu. T-Mobile si vede lépe než Sprint, přestože zůstává vzdálen za většími konkurenty Verizon a AT&T. T-Mobilu pomáhají inovativní nabídky, zlepšení výkonu sítí a dobré zákaznické služby, kterými se mu daří lákat nové zákazníky.

T-Mobile se stal prvním velkým operátorem v USA, který zrušil dvouleté smlouvy. To rychle přivítali spotřebitelé, ale také okopírovala konkurence. Potrápil také konkurenci svým plánem neomezené nabídky dat.

Sprint i T-Mobile však zaostávají v modernizaci svých sítí, aby vyhověly nové generaci bezdrátové technologie 5G. I po spojení bude rozpočet sloučené firmy na investice do 5G nižší, než rozpočet Verizonu nebo AT&T. Oba operátoři však doufají, že dohoda jim dá větší sílu při aukci na spektrum pro rozvoj 5G.

Spojení zřejmě přiláká velkou pozornost regulačního úřadu kvůli dopadu na spotřebitele. Americké regulační úřady nedávno napadly u soudu plánovanou koupi mediální firmy Time Warner komunikační společností AT&T za 85 miliard USD, napsala agentura Reuters.