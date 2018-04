T-Mobile konečně zlevnil volání z ciziny

Prostřednictvím svých sesterských firem ze skupiny T-Mobile nabídne volání z ciziny za cenu jednorázového poplatku a minutové sazby, která dosahuje výše běžného hovoru v České republice.

T-Mobile Cestovatel je speciální balíček, který je možné si aktivovat za 34,51 korun k roamingovému tarifu Happy roaming. Ten má na rozdíl od běžného roamingu pevné sazby za minuty hovoru. - více zde...

Ceny telefonátů se i tak pohybují v desítkách korun za jednu minutu. S Cestovatelem se ovšem situace mění, alespoň pro devět států. "Vybrali jsme země, ze kterých naši zákazníci nejčastěji volají," řekla Martina Kemrová z T-Mobile.

Co přináší Cestovatel?

Za každý hovor z Německa, Rakouska, Slovenska, Velká Británie, Maďarska, Nizozemí, Polska, Chorvatska a Spojených států amerických zaplatí uživatelé jednorázový propojovací poplatek ve výši 34,51 korun plus minutovou sazbu 4,76 korun.

Za další provolané minuty se jim z účtu odečte jenom minutová sazba. Za příchozích hovory zaplatí pouze propojovací poplatek ve stejné výši. Jinak bude volání zdarma. Ceny textových a multimediálních zpráv se nemění a zůstávají na úrovni tarifu Happy Partner.

Nižší ceny hovorného chce T-Mobile dosáhnout díky velkoobchodním slevám, které od zahraničních operátorů dostane za zvýšení provozu. Podle ředitele T-Mobile Rolanda Mahlera tarif odstraňuje bariéry používání telefonu v zahraničí a umožňuje kontrolu nad provolanou částkou.

příchozí hovory odchozí hovory SMS / MMS Happy roaming - Slovensko 14,28 29,75 8,33 / 21,42 Happy roaming - Německo, Polsko, VB, Chorvatsko, Maďarsko a další evopské země 23,80 41,65 9,52 / 29,75 Happy roaming - USA 47,60 59,50 10,71 / 41,65 Cestovatel

Německo, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Chorvatsko a USA 34,5 jednorázově

+ 0 34,51 jednorázově

+ 4,70 za minutu 9,52 / 29,75 ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

T-Mobile očekává, že po zavedení tarifu stoupne počet provolaných minut minimálně o polovinu. Pokud by se provoz nezvýšil, firma by na službě zřejmě příliš nevydělala. Průměrná délka hovoru ze zahraničí se pohybuje kolem dvou minut.

Globální rodina velkého operátora bohužel stále není jistotou levnějšího volání. Podle této tabulky na stránkách německého operátora vychází pro německé zákazníky T-Mobile volání v České republice levněji ze sítě Oskar Mobilu než z dceřinného T-Mobile. Jde o dvacet eurocentů, což je rozdál kolem pěti korun za minutu. - více zde...

Konkurence zatím moc nekonkuruje

Oskar by mohl s podobným tarifem přijít už na jaře. "S příchodem značky Vodafone na český trh, získají naši zákazníci přístup ke kvalitním roamingovým službám, které skupina nabízí v rámci bez mála třiceti světových trhů," říká Jakub Hrabovský z Oskar Vodafone.

Mateřský operátor totiž už v květnu spustil podobnou službu Vodafone Passport, která umožňuje zákazníkům britského kolosu volat ve dvaceti evopských zemích za jednorázový spojovací poplatek a minutovou sazbu podle místního ceníku. - více zde...

Konkurenční Eurotel podobný systémový tarif nenabízí. Letošní prázdniny však zpříjemnil majitelům předplacených karet. "Naši Go zákazníci mohou již od 1. července letošního roku volat do České republiky z celého světa za 8,90 za minutu. Do budoucna budou naši zákazníci také moci čerpat výhody z naší příslušnosti ke globální skupině Telefonica," řekl mluvčí Eurotelu Pavel Kaidl. Minutová sazba 8,90 korun za minutu se ale přičítala k sestavovacímu poplatku, který se pohyboval mezi 15 až 50 korunami. - více zde...

Předražený roaming je evropské téma

Evropská komise už předražený roaming řeší od loňského června. Britští operátoři Vodafone a O2 totiž účtovali v letech 1997-2003 cizím operátorům, pro jejichž klienty zprostředkovávali spojení na britském území, podstatně vyšší tarify, než jaké samy praktikovaly za podobná spojení pro vlastní zákazníky. Vyšetřovací komise EU zjistila, že roaming přinesl oběma firmám mnohonásobně vyšší zisky než všechny ostatní služby. - více zde...