T-Mobile spouští ostrý provoz LTE. Zákazník nemusí měnit SIM ani tarif

LTE síť T-Mobilu pokrývá Mladou Boleslav a zhruba 26 procent území (a asi 33 procent populace) Prahy. Až dosud běžela síť v testovacím provozu a pro její použití byly potřeba speciální SIM karty, tarify nebo dokonce koncová zařízení. To se však teď mění, LTE bude moci využít každý zákazník T-Mobilu, který má telefon s podporou této technologie a některý z datových balíčků operátora.

Nové tarify zatím se spuštěním T-Mobile nechystá, ty nejspíš přijdou až s případným celoplošným pokrytím LTE po ukončení chystané aukce kmitočtů.

Většina zákazníků bude moci LTE využít automaticky. Operátor nejprve provedl jakousi reaktivaci všech SIM, u mnohých pak již začal s automatickým updatem SIM karty, který je pro fungování LTE potřeba. Pokud patříte k této skupině zákazníků, telefon by se do LTE sítě měl přihlásit automaticky, pokud je tedy dostupná a máte LTE v telefonu zapnuto.

Aktivace LTE v samoobsluze Můj T-Mobile

Pokud toto fungovat nebude, existují dvě možnosti, co je nutné pro aktivaci LTE udělat. Jestliže máte některou ze starších SIM, bude nutné ji u operátora v obchodě vyměnit. To se však má týkat asi jen 20 procent zákazníků. Ti ostatní, kterým LTE nebude fungovat, mohou zamířit do samoobsluhy Můj T-Mobile.

Tady stačí v záložce Internet a e-mail kliknout na volbu Nastavení připojení. Objeví se okno, ve kterém by měl být zákazník informován o tom, zda jeho tarif LTE umožňuje. Pokud ano, zároveň se tu objeví hláška, že je nutné pro přístup k LTE aktualizovat SIM kartu. Aktualizaci stačí potvrdit a pak několik minut počkat, až se SIM přes síť sama aktualizuje. V našem případě bylo známkou dokončení aktualizace to, že v telefonu přestala fungovat mobilní data. Stačil restart telefonu a LTE se rázem rozjelo.

LTE od T-Mobilu by mělo fungovat v podstatě se všemi přístroji, které se s podporou těchto sítí na našem trhu objevily. Fungovat bude třeba na Apple iPhonu 5 i nových iPhonech 5s a 5c. Mimochodem, právě iPhone 5 je nejrozšířenějším LTE zařízením v síti operátora.

Dále jsou podporovány telefony Samsung Galaxy S4, HTC One, Sony Xperia Z, Xperia Z1 nebo Xperia Tablet Z, BlackBerry Q10, Nokia Lumia 820, Lumia 925 a další kousky budou rychle přibývat. U některých telefonů (třeba od HTC a Samsungu) je však možné, že uživatel bude muset nejprve také nainstalovat softwarový update, který LTE odemkne.

Rychlá mobilní data budou zatím v Praze fungovat maximální rychlostí downloadu 75 Mbit/s, v Mladé Boleslavi je maximem 100 Mbit/s. Rozdíl je dán odlišnou šířkou pásma, které operátor v síti pro provoz LTE vyčlenil. V Praze jednoduše kvůli zachování kapacity v GSM sítích nemůže T-Mobile pro LTE vyhradit větší prostor. Co se však pokrytí týče, to se bude v Praze rozrůstat, do konce letošního roku má být pokryto 50 procent populace, což je asi 36 procent území hlavního města.

Další rozvoj rychlé datové sítě by měly zajistit frekvence, které chce operátor získat v připravované aukci kmitočtů. Na frekvenci 800 MHz by bylo realizováno velkoplošné celorepublikové pokrytí, frekvence 2 600 MHz bude sloužit k doplnění kapacity v hustě zalidněných oblastech. Třeba v Praze by pak LTE běželo celkem na trojici frekvencí, obě nové by se tu přidaly ke stávajícímu pásmu 1 800 MHz. Pokud v aukci uspěje, je T-Mobile připraven síť začít budovat ihned poté, co kmitočty získá.

Ve druhé polovině příštího roku bychom se také v LTE síti T-Mobilu mohli dočkat komerčního nasazení technologie VoLTE (Voice over LTE), tedy telefonování přes LTE síť. Tato možnost by nahradila dosavadní CS-Fallback, kdy se telefon při sestavování hovoru nejprve přepne do 2G, nebo 3G sítě a teprve poté hovor spojí. To mírně prodlužuje dobu sestavení hovoru, ale VoLTE tento nešvar odstraní.