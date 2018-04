T-Mobile má nejlevnější tarif. Proti konkurentům je to z bláta do louže

Když koncem března T-Mobile představil nové portfolio tarifů, nabídka startovala na 499 korunách za tarif Mobil S. Což je poměrně vysoká částka. Operátor ale slíbil, že připraví i levnější tarif. To se stalo v minulých dnech, kdy T-Mobile představil základní tarif Klasik a studentský tarif Student - tomu jsme se podrobně věnovali v tomto článku.

Operátoři se všeobecně snaží nabízet spíš dražší tarify a zákazníky s malou měsíční útratou převádět na předplacené karty. Aktuálně tak všichni tři síťoví operátoři mají v nabídce základní tarify za 350 korun. Což je i cena nového tarifu T-Mobile Klasik.

Jeho skladba je velmi jednoduchá, v podstatě 3x 100: tedy 100 minut, 100 SMS a 100 MB dat. Volné minuty a zprávy jsou do všech sítí, objem dat je zde v podstatě symbolický. Další data lze dokoupit, stejně jako další minuty a SMS. Minuta vyjde na dvě koruny, SMS na korunu, a to v balíčcích po padesáti nebo po stovce. Bez balíčků jsou ceny vyšší, minuta vyjde na 3,50 Kč a SMS na 1,50 Kč. A pozor, cena 349 korun platí při úvazku na dva roky, jinak je cena o 150 korun vyšší, což je už značně nevýhodné.

V porovnání s konkurenčními tarify Vodafone a O2 je nová nabídka T-Mobile nejuniverzálnější a nejjednodušší. Vodafone má za 349 korun (s úvazkem) základní tarif Smart 100. Má také 100 minut do všech sítí a další minutu za 3,50 Kč, ale SMS má neomezené v sití, ale mimo síť za každou zaplatíte 1,50 Kč. Datový balíček je taktéž jen symbolický - 100MB. Vodafone by ale měl ve středu představit nové tarify, otázkou je, jestli se to dotkne i toho nejlevnějšího.

O2 má základní tarif Free O2 60. Opět za 349 korun (s úvazkem) nabízí neomezené volání a SMS do vlastní sítě a 60 minut do ostatních sítí. Další jednotky stojí 3,50 Kč za minutu a 1,50 Kč za SMS. K tomu přidává O2 50 MB dat, tedy ultrasymbolický balíček.

Základní tarify operátorů Volání SMS Data Cena s úvazkem T-Mobile Klasik 100 minut kamkoliv 100 SMS kamkoliv 100 MB 349 Kč Vodafone Smart 100 100 minut kamkoliv Neomezeně v síti 100 MB 349 Kč O2 Free O2 60 Neomezeně v síti, 60 minut do ostatních sítí Neomezeně v síti 50 MB 349 Kč

Z výše uvedeného je zřejmé, že výběr je velmi podobný, nový tarif T-Mobile je výhodný proto, že volné jednotky lze využít univerzálně, a kdo moc nevolá a nepíše, tak si se základní cenou vystačí. U konkurence pravděpodobně zaplatí něco navíc za služby mimo síť. Pro data pak ani jeden tarif vhodný není.

Ten, kdo nechce řešit dobíjení předplacených karet a je ochoten se upsat na dva roky, může v novém tarifu T-Mobilu najít vcelku slušný tarif, který nemá žádné záludnosti. Komu nevadí předplacené karty, najde na trhu lepší nebo minimálně srovnatelné nabídky (u virtuálů) a k tomu se nemusí uvazovat na dva roky. V případě ceny bez úvazku jsou ceny všech základních tarifů nesmyslné a virtuálové mají lepší nabídky.

Například Sazka Mobil a její tarif Šťastný tarif 397 stojí měsíčně 397 korun a obsahuje 1 000 minut do všech sítí, SMS stojí 0,90 Kč a datový balíček o objemu 500 MB je už použitelný pro nenáročné uživatele. U Tesco Mobile získáte za 350 korun stejné služby jako u tarifu Klasik, tedy 100 minut, 100 SMS a 100 MB dat plus neomezené volání v rámci Tesco Mobile. Podmínkou je dobití částkou 300 korun a vlastnictví klubové karty, což ale není zásadní překážka.

U Mobil.cz stojí minuta 2,20 a SMS 1,50, tedy 100 jednotek od každého vyjde dohromady na 370 korun a k tomu je za dobití 200 MB dat zdarma. Tedy opět konkurenceschopná cena bez nutnosti úvazku. Jen je potřeba myslet na dobíjení. A nebo například ČEZ mobil, který má 100 minut za 200 korun, 100 SMS za 90 korun a 300 MB dat za 80 Kč. Dohromady to je 370 korun a opět bez úvazku.