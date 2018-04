T-Mobile: k tarifu z e-shopu telefon zdarma

Každý nový tarifní zákazník, který si od pondělí 14. dubna do ukončení akce vybere svůj nový tarif v internetovém obchodu operátora T-Mobile, dostane od operátora telefon Samsung SGH-C140 zcela zdarma. Akce platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

T-Mobile tím láká k přechodu na paušál stávající uživatele předplacených karet a rovněž chce získat zákazníky nové. Nabídku můžete využít i v případě, že chcete od jiného operátora přenést k T-Mobilu své číslo.

Nadále zároveň zůstává platná nabídka 20% slevy na vybraný paušál po dobu 6 měsíců. Zákazník si kromě telefonu zdarma může samozřejmě pořídit i vybraný dotovaný přístroj dle svých preferencí.

Akční nabídka neplatí pro aktivace datových tarifů a také na ni zákazník nemá nárok při aktivaci tarifu se zvýhodněním HIT. Smůlu mají i stávající zákazníci, kteří si pouze chtějí u operátora prodloužit smlouvu.

Telefon Samsung SGH-C140 navíc není výstřelkem poslední doby. Jde o více než rok starý low-endový telefon, který ale může být poměrně příjemným dárkem. Telefon se už v akci operátora objevil, a to letos v lednu. Tehdy jej operátor k novým aktivacím rozdával rovnou v Twist sadě.