T-Mobile i128 - levný telefon s MMS a barevným displejem

Britský T-Mobile začal nabízet svým zákazníkům zcela nový levný mobilní telefon, který na sobě hrdě nese logo operátora a je nabízen pod číselným označením i128. Tento přístroj především dokazuje, že se operátoři budou stále více snažit nabídnout zákazníkům levné telefony, díky nimž budou uživatelé moci využívat jejich multimediální služby, především zprávy MMS. Telefon i128 je chytrý, dobře vypadající mobil, který zaujme především svou nízkou cenou.

K mobilnímu telefonu, jenž zvládá MMS, již neodmyslitelně patří přídavný či vestavěný fotoaparát - T-Mobile i128 využívá přídavný foťáček připojitelný přes krátký kabel, fotky si můžete zobrazit na displeji (ten zobrazuje tradičních 256 barev) nebo si je zaslat prostřednictvím MMS na e-mail či jiný telefon. Kromě multimediálních a textových zpráv má telefon ještě další užitečné funkce, jako je GPRS, WAP ve verzi 1.1 nebo polyfonní melodie. Ptáte se, zda tento celkem povedený telefon nabídne i T-Mobile v České republice? Prozatím vám nemůžeme sdělit nic určitého, ale dá se předpokládat, že se i128 u nás objeví; podrobnější informace vám přineseme, jakmile budou dostupné.

Na vyšší rozměry i hmotnost telefonů, které umějí MMS, jsme si již zvykli a ani tento produkt není výjimkou. Telefon má rozměry 125 x 45 x 19 mm a váží 109 gramů. Velmi dobře vypadá klávesnice telefonu s velkým čtyřcestným křížem, uprostřed něhož je tlačítko pro přímý vstup do menu. Ve výbavě telefonu dále najdete slovník pro prediktivní vkládání textu, hlasové vytáčení, několik her a budík. Do interního telefonního seznamu se vejde 300 kontaktů a baterie by měla telefon spolehlivě nabíjet po celých pět hodin hovoru a 150 hodin pohotovostního režimu. Šance na úspěch má tento telefon nejen svým spektrem pokročilých funkcí, ale především díky přímé podpoře operátora - proto se bude prodávat za velmi rozumnou cenu. Ve Velké Británii jej T-Mobile nabízí za 200 euro, tedy asi 6000 korun, za nedotovaný přístroj a 80 euro za dotovaný přístroj (necelé dva tisíce korun). U nás by se cena tedy mohla v budoucnu pohybovat okolo dvou a půl tisíce korun se smlouvou.

i128 i108

O faktu, že se T-Mobile bude snažit „svůj“ telefon nabídnout co nejširší vrstvě uživatelů, svědčí především další doplňkové služby, které nabízí prostřednictvím svých webových stránek. Přímo z internetu si mohou majitelé i128 stáhnout například polyfonickou melodii, na výběr Britové mají ze šesti kategorií; také si můžou stáhnout soubor ve formátu midi, který i128 rovněž dokáže přehrát.

Pokoušeli jsme se zjistit, kdo i128 pro T-Mobile vyrábí, ale věřte, že zatím jsme se nic oficiálního nedozvěděli. Nebudeme o původci tohoto telefonu spekulovat, jen naznačíme, že je víc než podobný modelu taiwanského Okwapu i108. V designu obou přístrojů najdete jen malé odlišnosti, oba dva jsou stejně velké a zhruba stejně váží, také jejich funkce jsou na stejné úrovni. Rozhodnutí, zda se jedná o identického výrobce jako u nového produktu s logem T-Mobile, už necháme na vás - posoudit to můžete podle přiložených fotografií.