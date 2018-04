T-Mobile i zákazníci přišli o milióny

21.2.05.

PRAHA - Tuzemská pobočka počítačové firmy Hewlett-Packard očekává v letošním fiskálním roce růst prodeje notebooků, kapesních i stolních počítačů o deset procent a zvýšení výnosů v této oblasti v řádu jednotek procent. Příjmy za poskytované služby by měly rovněž vzrůst minimálně o desetinu, řekl v rozhovoru pro ČTK nový generální ředitel HP ČR Milan Prypoň.

TOKIO - Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo přestane od dubna přijímat nové zákazníky na služby přes předplacené karty. DoCoMo tak vychází vstříc politickým snahám o zákaz předplacených mobilních služeb v rámci boje proti kriminalitě. Podobné záměry se nedávno objevily i v České republice.

OSLO - Program norské firmy Opera Software umožní uživateli dorozumívat se s digitálním televizorem nebo přehrávačem videa mluveným slovem. Společnost uvedla svůj produkt EPG dnes na trh a představila ho novinářům. Software je založen na technologii rozeznávání hlasu od společnosti IBM.

PRAHA - Případná změna vlády nebo výměna některých ministrů povede pravděpodobně ke zpoždění prodeje 51 procent akcií státu v Českém Telecomu, míní většina analytiků, které ČTK oslovila. Vládní krize by se však neměla výrazněji odrazit v ceně, kterou investoři za podíl nabídnou, i když akcie firmy mohou na burze krátkodobě oslabit. Akcie Telecomu dnes dopoledne oslabily o půl procenta a obchodovaly se kolem 404 korun za kus.

PRAHA - Firmy, které chtějí vládě radit při výběru dodavatele systému elektronického mýtného, mohou své nabídky podat ministerstvu dopravy do 22. dubna. Vyplývá to z oznámení, kterým dnes MD na tzv. centrální adrese vyhlásilo tendr na projektového manažera elektronického mýtného.

PRAHA - Telekomunikační operátoři, se kterými se spojí finanční investoři kvůli koupi 51 procent státu v Českém Telecomu, musí vykazovat tržby z telekomunikační činnosti nejméně půl miliardy eur po dobu nejméně posledních tří let. Rozhodla o tom privatizační komise. Operátor by měl zároveň v konsorciu s finančním investorem získat nejméně pětinový podíl a minimálně stejný podíl na hlasovacích právech, oznámil dnes Fond národního majetku.

22. 02. 05

PRAHA - Český Telecom plánuje zřejmě na konci letošního roku nabídnout levnější telefonování prostřednictvím internetového protokolu. Firma již vypsala výběrové řízení na dodavatele komplexního řešení, které chce uzavřít na začátku 3. čtvrtletí, řekl ČTK mluvčí Vladan Crha s tím, že tendru se účastní více než deset zájemců.

23. 02. 05

AMSTERODAM/PAŘÍŽ - Výrobci mobilních telefonů jsou přesvědčeni, že trh co nevidět dospěje do fáze, kdy se začne rychle zvyšovat zájem o telefony s televizním signálem. Problémem podle nich nebude ani nabídka programů, která bude dost široká na to, aby tyto přístroje vzbudily zájem veřejnosti.

VANCOUVER - Kanadská společnost Telesystem International Wireless (TIW) se ve čtvrtém čtvrtletí vrátila k zisku díky nárůstu tržeb. Oznámila to dnes firma, která vlastní českého mobilního operátora Oskar Mobil.

PRAHA - Mobilní operátor Oskar Mobil loni utržil 13,4 miliardy korun, což je téměř o čtvrtinu více, než v roce 2003. Hrubý provozní zisk stoupl o 43 procent na 4,1 miliardy korun, sdělila firma. Údaj o hospodářském výsledku nezveřejnila.

CURYCH - Švýcarská telekomunikační společnost Swisscom a její belgický konkurent Belgacom založily společný podnik, do něhož převedou své velkoobchodní aktivity. K nim patří služby dalším operátorům, kteří zajišťují přenos hlasu při volání do zahraničí. Swisscom i Belgacom jsou mezi subjekty, které vyjádřily zájem o privatizaci státního podílu v Českém Telecomu.

PRAHA - Operátor Oskar Mobil získal od Českého telekomunikačního úřadu licenci pro vybudování a provoz mobilní sítě třetí generace UMTS. Firma za licenci zaplatí během pěti let dvě miliardy korun. Oskar to oznámil v tiskové zprávě. Síť, umožňující vysokorychlostní přenosy dat, musí firma zprovoznit do ledna 2008, tedy dva roky po Eurotelu a T-Mobile. Ty licenci získaly v roce 2001 dohromady za 7,4 miliardy korun.

PRAHA - Telekomunikační operátoři se dohodli na pravidlech, která by měla zamezit podvodům s přesměrováním počítačů při vytáčeném připojení k internetu. Kvůli přesměrování modemů bez vědomí uživatele na čísla s vyšší minutovou sazbou přišli někteří zákazníci i o více než 100.000 Kč měsíčně, uvedl na dnešní tiskové konferenci předseda ČTÚ David Stádník. Programy umožňující přesměrování bývají často umístěny například na erotických webech.

24. 02. 05

PRAHA - Společnost T-Mobile a její zákazníci přišli dohromady o několik milionů korun. V systému mobilního operátora se objevila chyba, kvůli které si asi 5000 lidí dobilo bezplatně kredit. Chyba se objevila loni 4. prosince, operátor to zjistil až po měsíci a kredity lidem zrušil. Ještě předtím ale chyby využili podvodníci a kredity prodávali. Informovala o tom ve středu Česká televize.



25. 02. 05

BRUSEL - Největší telekomunikační operátor v Belgii, společnost Belgacom, v minulém roce zvýšil hrubý provozní zisk (EBITDA) o 6,4 procenta na 2,39 miliardy eur. Společnost, která patří mezi zájemce o Český Telecom, zároveň dnes uvedla, že

vyplatí mimořádnou dividendu a odkoupí zpět část svých akcií. Výsledek mírně překročil očekávání finančního trhu.