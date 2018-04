T-Mobile i Eurotel mění adaptéry k MDA a DataPhone

Ukončení distribuce telefonů DataPhone oznámil mobilní operátor Eurotel. "Důvodem je konstrukční chyba u dobíječů, které jsou součástí některých balení tohoto komunikátoru," sdělil ČIA tiskový mluvčí společnosti Jan Kučmáš. Firma zároveň vyzývá zákazníky, aby dobíječ nepoužívali. Počátkem příštího týdne jim Eurotel zdarma poskytne nový dobíječ.

K výměně adaptérů, které tvoří součást nabíječky mobilního telekomunikačního přístroje T-Mobile MDA (resp. Qtek), se rozhodl přistoupit i provozovatel sítě T-Mobile. "V některých případech se plastová část zdroje může při hrubší manipulaci poškodit," uvedl tiskový mluvčí společnosti RadioMobil Jiří Hájek. Nabíječky vymění také distributorská společnost GSMobil Group.

"Přestože potřebné oficiální atesty nezávislých laboratoří předtím potvrdily nezávadnost produktu, rozhodli jsme se k preventivnímu opatření, protože se jedná o zařízení připojené přímo do elektrorozvodné sítě," vysvětlil Hájek. Vylepšená konstrukce nově dodávaného typu nabíječky podle něj již výše uvedené riziko zcela vylučuje.

Přístroje DataPhone vyrábí asijská společnost HTC a pod různými názvy se prodává ve většině zemí západní Evropy od poloviny loňského roku. Podobný problém s dobíječem byl zatím zaznamenán přinejmenším také v Německu. Eurotel začal přístroje prodávat v říjnu loňského roku a do dnešního dne jich prodal 332 kusů.

Eurotel i RadioMobil se nyní budou snažit telefonicky nebo písemně kontaktovat všechny jim známé majitele přístroje. Ve vlastním zájmu by však zákazníci měli zavolat na infolinku operátora, nebo se dostavit do nejbližší značkové prodejny operátora či do servisního střediska GSMobil Group v Kostelecké ulici číslo 873 v Praze 9. Výměna starého typu adaptéru za nový je zdarma a není zatím časově omezena. Podrobnější informace lze získat také na infolinkách operátorů.

"Zároveň upozorňujeme na možné riziko rovněž uživatele obdobných telekomunikačních zařízení, tj. takzvaných smartphonů, spojujících výhody mobilního telefonu a počítače. Tato zařízení jsou dodávána na náš trh od stejného výrobce a lze tedy předpokládat, že jsou vybavena technicky identickou nabíječkou," dodal Hájek.