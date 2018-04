T-Mobile GPRSpeed Plus: další šetřil do vašeho počítače

V posledních několika dnech jste se na Mobil.cz mohli setkávat se sérií článků zaměřených na úsporu finančních nákladů za GPRS internetové připojení pomocí metod komprimace a optimalizace webových stránek. Přečíst jste si již mohli o slibné službě Cproxy , o neuvěřitelné úsporné službě Pravý obsah i o veteránu komprimovaných přenosů, službě Internet Levně

Všechny tyto služby měly jednoho společného jmenovatele, kterým je jejich nezávislost na použitém mobilním operátoru. Těmto službám je lhostejno, zda se na internet připojujete přes GPRS službu Eurotelu, Oskara či T-Mobilu – na všech totiž odvádí skvělou práci. Uživatelé používající služeb mobilního operátora T-Mobilu však mají ještě jinou možnost.

Až příliš jednoduchý

Touto možností je použití aplikace T-Mobile GPRSpeed Plus, která je k dispozici ke stažení zdarma na webových stránkách tohoto operátora. Ve své podstatě se jedná o software, který je poměrně hodně podobný systému Cproxy. Aplikace T-Mobile GPRSpeed Plus existuje i ve verzi pro kapesní počítače se sytémem PocketPC.

Instalace programu je až příliš bezproblémová – bývá totiž dobrým zvykem, aby se instalační aplikace dotázala na cestu k instalaci. Instalátor aplikace GPRSpeed Plus se však nainstaluje automaticky (bez dotazu) do složky Program Files na systémovém disku. Pokud však máte také rádi pořádek na disku a proto aplikace instalujete na jiný disk či do jiného diskového oddílu než systémového, nebudete postupem instalátoru příliš nadšeni.



Instalace je plně automatická, zeptá se pouze na restartování počítače po svém dokončení.

Po dokončení instalace jste vyzvání k restartování vašeho počítače. Po dokončení tohoto úkonu najdete aplikaci GPRSpeed Plus spuštěnu a minimalizovánu do ikonky v systémové části nástrojové lišty. Dvojím poklepáním na tento piktogram se otevře okno z nastavením, ve kterém máte k dispozici čtyři záložky.



Stavová ikonka v systémové části nástrojové lišty vypada právě takto.

Na první záložce Obrázky můžete nastavit kvalitu obrázků ve čtyřech krocích. Je logické, že při nejnižší kvalitě budou obrázky malé, tudíž se budou přenášet rychleji a levněji; při nejvyšší kvalitě nebudou komprimovány vůbec. Druhá záložka Blokování umožňuje zvolit, které komponenty webových stránek mají být blokovány – to znamená, že nebudou do vašeho počítače vůbec stahovány. Omezit tak můžete nejen obrázky, ale také Animace, Applety, Zvuky a Video. Až na obrázky lze mít všechny položky zaškrtnuty a přitom bez větších omezení číst většinu webových stránek.



Přestože jsou možnosti nastavení komprimace obrázků jen čtyři, číselný ukazatel hovoří o pěti úrovních;

nastavení blokace nejrůznějších komponent.

Třetí záložka Pošta umožňuje nastavit vámi používané servery internetové pošty a diskusních skupin. Veškerá pošta odesílané přes tyto servery tak bude komprimovaná včetně příloh, díky čemu můžete ušetřit poměrně hodně času i peněz. Především v dnešní době, kdy nevyžádaných e-mailů chodí do našich stránek nezanedbatelné množství. Bohužel aplikace podporuje pouze protokol POP3, hodila by se i podpora protokolu IMAP.

A konečně na poslední záložce Síť musíte nastavit internetové připojení, které má být aplikací GPRSpeed Plus obsluhováno. Pokud zde žádné připojení nezaškrtnete, nebude vaše komunikace komprimována a nebudete tedy spořit.

Šetřím, šetříš, šetříme

V průběhu testování aplikace jsme se nesetkali s žádnými většími problémy. Za zmínku stojí snad jen jediná vypozorovaná skutečnost: pokud jsou otevřeny více než tři okna / záložky webového prohlížeče, stává se připojení poměrně poruchové a začínají se objevovat místy až minutové výpadky konektivity. Pokud nepracujete s více okny, na tento problém zřejmě nenarazíte.



Možnost nastavení internetové pošty i internetového připojení.

Velikost úspor je přímo úměrná nastavené kvalitě obrázků – při kvalitě nejvyšší jsme dosáhli úspory pohybující se okolo čtyř procent, při kvalitě nejnižší jsme se dostali až na čtyřicetiprocentní úsporu přenesených dat. Přestože tyto úspory jsou poměrně značné, a dosahují lepších možností než služba Internet Levně, služba Cproxy jde v některých krocích ještě dále a na stejných stránkách dosahuje až šedesátiprocentní úspory. To vše především díky filtraci reklamních bannerů, které GPRSpeed Plus filtrovat neumí.

Zajímá-li vás srovnání všech již testovaných služeb, nenechte si ujít pondělní vydání Mobil.cz, kde postavíme všechny tyto aplikace vedle sebe na startovní čáru. Tipnete si již dnes na vítěze?