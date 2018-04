T-Mobile Globetrotter - data pro náročné uživatele (recenze)

S oblibou mobilního přístupu k internetu roste i popularita speciálních datových karet. V minulosti se uživatelé připojovali k internetu přes mobil s datovým kabelem. Dnes už preferují karty s podporou GPRS, kterých se objevuje stále více. S výjimkou Oskara je mají v nabídce všichni operátoři, a to i pod svojí značkou. U Eurotelu najdete jeho proprietární kartu a D211 od Nokie, u T-Mobile je to karta od Optionu, nabízená pod názvem T-Mobile Globetrotter.

Výhodou této karty je kromě českého software s podporou nastavení sítě T-Mobile i možnost používat ji pro hlasové hovory (sluchátko s mikrofonem je v balení), podpora tří pásem GSM (900, 1800, 1900 MHz) a maximální možná přenosová rychlost při připojení přes GPRS (třída 10, až 4+2 timesloty s kódovacím schématem až CS4). Jde o kartu standardu PC card typu II, ovšem s vyklápěcí anténou, takže v praxi stejně budete používat jen tuto kartu a do druhého slotu PCMCIA už žádnou jinou nevložíte. Karta funguje dobře i s nevyklopenou anténou, závisí to na kvalitě signálu. Připojit si můžete i externí anténu (konektor je vedle vyklápěcí antény).

S vyklápěcí anténou se pojil jediný hardwarový problém, se kterým jsme se setkali. Již po několika málo použitích anténa po zasunutí do těla karty nedržela - bylo potřeba citlivě najít místo, ve kterém se pružinka zasekla a anténu nevysunovala ven. Ale jde jen o drobnost, když kartu vložíte do pouzdra, nemusíte se anténou, která se chce vysunout, vůbec zabývat. A při použití ji stejně chcete mít venku.

Jednoduchá instalace i používání

U moderního hardware už není instalace problém a to platí i pro Globetrotter. Pozor si musíte dát jen na jednu věc. Nejdříve musíte spustit instalační program a kartu vložit do počítače až tedy, když vás k tomu instalační program vyzve. V datové kartě nesmí být vložena simkarta. Rozhodně neinstalujte ovladače a software tak, že nejdříve vložíte kartu do volného slotu a počkáte, až operační systém najde na CD ovladač a správně jej nainstaluje. Tento postup totiž povede nejspíš k tomu, že pak budete všechny ovladače ze systému odstraňovat a po přečtení manuálu budete instalovat ještě jednou.

Instalovat si můžete jenom ovladače a základní podpůrný software ke kartě, nebo si můžete nainstalovat i software WCM (není přeložený do češtiny), pro který máte v balení licenční číslo. Na CD je i software T-Mobile pro kompresi přenášených dat při spojení přes GPRS (GPRS Speed Plus). Pokud se chcete jenom připojovat k internetu a umíte si ve Windows běžné telefonické připojení přes GPRS nastavit, potom si WCM neinstalujte, nepotřebujete ho. Pokud ale chcete i faxovat, posílat z karty textové zprávy a telefonovat, potom se vám WCM bude hodit. Po tomto software sáhněte i v okamžiku, kdy si neumíte nastavit připojení přes GPRS.

Po správné instalaci už je používání velmi snadné. Stačí jen zasunout kartu do slotu PCMCIA a kliknout na ikonku telefonické spojení či otevřít aplikaci WCM a připojit se k internetu přes ni. Při praktickém používání jsme preferovali prosté telefonické připojení. WCM má sice diagnostické nástroje, ale když vám spadne spojení nebo se nemůžete připojit, vůbec vám nepomůže a máte stejné možnosti jako s běžným telefonickým spojením (zkusit to znovu, jít s notebookem blíže k oknu a mezitím nejlépe restartovat počítač). Naopak jsme měli pocit, že právě WCM občas může za vytuhnutí Internet Exploreru nebo zatuhnutí spojení. V prvním případě ale může jít o problémy instalace Windows; druhý stav je u připojení přes GPRS bohužel normální u všech našich operátorů.

K samotnému připojení k internetu žádné výhrady nemáme. Vždy běželo v rámci možností sítě a s přihlédnutím k aktuální zátěži na BTS, ke které jsme byli připojení. Kartu jsme zkoušeli i s Eurotelem, není blokovaná a fungovala. Subjektivně nám přišlo GPRS Eurotelu pomalejší, je to dáno používáním kódovacích schémat a konfigurací GPRS u Eurotelu – vyhrazené timesloty pro GPRS používá jen výjimečně a my jsme při testech na ně zrovna neměli štěstí.

Datové karty se teprve začínají prosazovat, patří jim ale budoucnost

Důvodů, proč uživatelé v minulosti neměli datové karty příliš v lásce, je několik. Trhu dominovala Nokia s CardPhone, jenže tato karta nepodporovala GPRS. Výrobci sice slibovali několik karet s podporou GPRS, ale ty se v reálně dostupných množstvích začaly objevovat až letos v létě. Kdo se tak chtěl přes GPRS připojit v minulosti, používal mobil s datovým kabelem nebo Bluetooth (IrDA je pro připojení k internetu nepoužitelné, pokud do mobilu šťouchnete, přeruší se spojení…).

Vliv také měla cenová politika operátorů a propagace GPRS. Než přišli s datovými tarify a Eurotel s Data Nonstop a začali se pořádně věnovat propagaci GPRS, uživatelé o tuto technologii neměli zájem a připojovali se jen když to opravdu nutně potřebovali. Jenže v takovém případě se jim investice do datové karty nevyplatila.

Bez datové karty a tarifu není mobilní internet

Zřejmě se s tímto doporučením setkáte ještě v několika dalších článcích, ale v tomto případě se řídíme heslem, že opakování je matka moudrosti. Pokud to myslíte s mobilním připojením k internetu z notebooku opravdu vážně, neměli byste váhat si pořídit datovou kartu. A do ní samozřejmě patří samostatná simkarta s tarifem určeným jen pro datové přenosy. Když se totiž rozhodnete pro toto řešení, zůstane vám mobil, který bude sloužit tomu, co vždycky uměl nejlépe – budete s ním moci pohodlně telefonovat a přitom zůstanete připojení k internetu.

Samostatná datová karta a simkarta mají ještě jednu výhodu. Můžete si bez sentimentu pořídit tarif od jiného operátora, jehož nabídka vám pro připojení k internetu více vyhovuje (většinou jde o Eurotel Data Nonstop, ale hodit se vám může i tarif jiného operátora, stačí se jen zamyslet nad potřebami) a přitom vám zůstane současné telefonní číslo a nebudete utrácet za předražená data.

Pro data od T-Mobile je Globetrotter dobrou volbou

Pokud jste se tedy rozhodli, že budete používat GPRS od T-Mobile a to intenzivně, je pro vás T-Mobile Globetrotter dobrou volbou. Dokáže totiž maximálně využít schopnosti GPRS od T-Mobile – kódovací schéma CS3 a CS4 a konfiguraci timeslotů 4+1 nebo 3+2 (4+2 je teoretický součet přenosových rychlostí, v praxi u Globetrotteru tohoto maxima nedosáhnete, nicméně karta i síť nastaví vždy maximální možný počet timeslotů, které v té chvíli potřebujete a síť má k dispozici).

Spoustu uživatelů jistě potěší, že z datové karty mohou po připojení sluchátka s mikrofonem i telefonovat. I když nejde o nejpohodlnější činnost, jistě se najdou situace, kdy se to může hodit. A najdou se i uživatelé, kteří něco podobného sice nikdy v praxi nevyužijí, ale pořízení karty bez této funkce je pro ně nemyslitelné.

Bohužel, operátoři i prodejci se zatím snaží vydělávat na vyšší ceně za datové karty, takže dotovaný si T-Mobile Globetrotter pořídíte za 4999 Kč (plus aktivace, platí jen pro tarify 80, 200 a 400), stejnou částku zaplatíte v rámci programu T-Mobile Extra. Nedotovaná vás karta Globetrotter přijde na 9499 korun (všechny ceny jsou s DPH). Tyto ceny v nejbližší době nejspíše klesat nebudou, takže příležitostní uživatelé mobilního internetu se budou muset smířit i nadále s používáním mobilu.

Přehled funkcí