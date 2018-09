Toto je prapředek vašich smartphonů. První android slaví 10 let

Jedno desetileté výročí Androidu už jsme slavili loni: 5. listopadu 2007 totiž operační systém oficiálně vznikl, respektive veřejnosti byla představena jeho první verze a oficiálně byla ustanovena Open Handset Alliance, která zastřešovala firmy, jež se o rozvoj systému zajímaly.

Teď přichází další desetileté výročí, pro běžného spotřebitele vlastně mnohem významnější: 23. září 2008 byl představen první chytrý telefon s operačním systémem Android. Šlo o přístroj, který je známý především jako T-Mobile G1, právě tento nadnárodní operátor na něj měl exkluzivitu. Zařízení vzniklo u tchajwanského HTC v úzké spolupráci s Googlem a neslo interní označení Dream.

Stroj se nejprve začal prodávat v USA, ale už koncem roku jsme si ho mohli vyzkoušet i u nás a do prodeje se v Česku dostal zkraje roku 2009, takže cesta prvního androidu na náš trh byla vcelku rychlá.

Zařízení to bylo nezvyklé i ve své době, natož z dnešního pohledu. V době vzniku sice smartphony s qwerty klávesnicí existovaly, ale těch s výsuvnou konstrukcí byla menšina a u HTC navíc zvolili hodně netypické řešení: displej se vlastně nevysouval, ale na zvláštním mechanismu tak nějak odklápěl od klávesnice, přičemž část pod displejem (nebo vedle něj, záleží na úhlu pohledu) nadále zůstávala. To bylo z hlediska ergonomie trochu zvláštní, ale na druhou stranu přístroj fungoval vcelku dobře. Třeba klávesnice by ovšem mohla být pohodlnější, byť prostoru dostala dost.

Zvláštností prvních verzí bylo, že text šel zadávat jen za pomoci klávesnice, teprve po aktualizaci systému se objevila i klávesnice virtuální, s níž šlo na telefonu psát i v nerozevřeném stavu. Ovládání systému je dodnes podobné tomu, nač jsme zvyklí z dnešních androidích smartphonů, ale odlišnosti tu jsou. T-Mobile G1 například používal trackball, kterým se dalo pohybovat po obrazovce. Trojici ovládacích tlačítek domů, zpět a menu, kterou vlastně známe i z dnešních smartphonů (jen menu bylo nahrazeno tlačítkem pro multi-tasking), doplňovala ještě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, která jsou už dnes vyhynulým druhem.

Výbavou T-Mobile G1 dnes samozřejmě neoslní, ale je jasným důkazem toho, kam se dokázaly smartphony za deset let posunout. Však posuďte sami: jednojádrový procesor s taktem 528 MHz tu doplňovalo 192 MB RAM paměti a vnitřní paměť měla kapacitu 256 MB. Byl tu sice slot na paměťové karty, ale instalace aplikací na ni nebyla možná. Displej s úhlopříčkou 3,2 palce je na dnešní dobu směšně malý a telefon vlastně kvůli velkým plochám okolo něj z dnešního pohledu hrozně plýtvá místem. Ostatně ani tloušťka 17,1 mm by dnes neobstála. Naopak hmotnost 158 gramů dnes patří k podprůměrným hodnotám, ale na svou dobu bylo HTC Dream docela těžké.

Fotoaparát měl rozlišení jen 3,15 megapixelu a postrádal diodový blesk. Telefon se nabíjel přes miniUSB konektor a v těle přístroje překvapivě chyběl 3,5 mm jack – k tomuto faktu se dnes mnohé smartphony vrací.

Z dnešního pohledu působí celkově T-Mobile G1 vcelku úsměvně. I systém Android, který tu mohl být maximálně ve verzi 1.6 Donut, toho neumí tolik jako dnešní verze. Na druhou stranu třeba po designové stránce je G1 dodnes nezaměnitelným kusem s velmi specifickým a charakteristickým vzhledem (byť za krásný jsme ho nepovažovali), což je něco, co většině dnešních strojů chybí. Telefon byl v prodeji ve třech barevných provedeních: vedle bílé a černé varianty, které si můžete prohlédnout na našich fotografiích, existovala ještě „bronzová“ verze.

Na T-Mobile G1 rychle navázala další zařízení s Androidem, opět nejprve z dílen HTC. Na veletrhu MWC v Barceloně v únoru roku 2009 se představilo HTC Magic, které v Evropě pro změnu zamířilo exkluzivně do nabídky operátora Vodafone (v USA bylo opět u T-Mobilu, v Kanadě v síti Rogers a v Japonsku u NTT DoCoMo). V červnu se v Londýně představilo HTC Hero, což byl první model, který zamířil skutečně na globální trhy a mimo operátorů i do volné distribuce.

I tyto přístroje měly trackball coby alternativní způsob ovládání a chyběl jim onen klasický sluchátkový konektor. I když – speciální edice T-Mobile MyTouch 3G Fender Edition konektor dostala. Ale ta přišla na trh už na sklonku modelového života HTC Magic, v lednu 2010. Tou dobou už existovala celá řada androidích smartphonů od různých značek. Některé z nich jsme vám představili v rámci oslav desátého výročí vzniku samotného systému.