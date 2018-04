T-Mobile dostihl Eurotel, Česko má novou mobilní jedničku

Dosavadní jasná jednička co do počtu zákazníků i tržeb Eurotel včera oznámil poslední počty o svých zákaznících. Na první pohled jsou docela šokující. Za poslední tři měsíce ubylo Eurotelu 244 tisíc zákazníků, nyní jich vykazuje celkem těsně nad 4,4 milionu (včetně 80 tisíc klientů ve staré NMT síti).

Po zavedení nových "magnetických tarifů" by se to mohlo zdát jako velký neúspěch. Úbytek je to ovšem pouze statistický, protože Eurotel dříve počítal mezi aktivní zákazníky i předplacené SIM karty, které nikdo nepoužil celých osmnáct měsíců.

Nyní stejně jako konkurence počítá mrtvá čísla už po třinácti měsících. T-Mobile zveřejní pololetní výsledky až za čtrnáct dní, před třemi měsíci však měl jen o třicet tisíc klientů méně, než má nyní Eurotel podle srovnatelných výpočtů.

Podle neoficiálních zpráv se už u T-Mobilu připravuje oslava a úprk za druhým a možná náročnějším cílem: dostihnout Eurotel i v tržbách.