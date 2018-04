T-Mobile dnes představí nové tarify

Dnes v jedenáct hodin pořádá T-Mobile tiskovou konferenci. Představí zde nové tarify nebo doplňky tarifů, které by měly být zaměřené na konkrétní cílové skupiny zákazníků. Již ve čtvrtek pronikly na veřejnost informace o tarifu Student (podrobnosti jsou dále v článku) a předpokládá se, že T-Mobile má i další zvýhodněné nabídky.

Mobil.cz vám bude v průběhu tiskové konference přinášet aktuální informace. Proto nezapomeňte sledovat Mobil.cz od jedenácté hodiny. Již odpoledne zde najdete souhrn všech aktuálních informací o nových tarifech a v úterním vydání se můžete těšit na analýzu novinek.

Lákadlo pro studenty?

Tarif Student vychází ze současného tarifu T-Mobile 80. Liší se jen minutovými cenami. Za hovor do sítě T-Mobile a do pevných sítí zaplatíte 3,50 Kč ve špičce a 1,90 Kč mimo špičku (po 21. hodině). Za hovory do ostatních sítí platíte po celý den 4,50 Kč za minutu. Za jednu textovou zprávu zaplatíte 1 Kč (všechny ceny jsou bez DPH, v současnosti stále ještě 5 %). Měsíční poplatek je 190 Kč, za který získáte 50 volných minut (do všech sítí) a 30 bezplatných textových zpráv do sítě T-Mobile. V ceně jsou dále tři stažení z T-Zones (hry, loga, melodie…), odeslané MMS nebo dotazy služby Navigátor.

Abyste mohli tento tarif získat, musíte zaplatit 90 korun aktivační poplatek, musí vám být 18 až 26 let a musíte se prokázat potvrzením o studiu na střední či vysoké škole nebo průkazem ISIC (mezinárodní studentský průkaz). Po splnění těchto formalit se musíte upsat na 12 měsíců (po jejich uplynutí se změní tarif Student na T-Mobile 20 Start). Vedle toho se musíte rozloučit s výhodami, jako je zvýhodnění Hit (sleva 20 % na hovorné), získávání bodů programu Bonus nebo pořízení dotovaného telefonu. Připravte se také na to, že budete dostávat reklamní textové nebo multimediální zprávy (počet bude omezen).