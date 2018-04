T-Mobile dnes mění ceník; konec bezplatných SMS

Cenové úpravy některých tarifů provozovatele sítě mobilních telefonů T-Mobile dnes vstupují v účinnost. ČIA to sdělil tiskový mluvčí T-Mobile Jiří Hájek. Cílem všech změn je podle něj zprůhlednit a zjednodušit vybrané tarify. Zákazníci také nově získají možnost mít prostřednictvím krátkých textových zpráv (SMS) přehled o zmeškaných hovorech v době, kdy byli nějaký čas nedostupní.

Firma u předplacených Twist karet sjednotila sazby za volání do pevné sítě a sítí ostatních operátorů. Uživatelé tarifu Twist Extra tím získali levnější volání do sítě T-Mobile, uživatelé tarifu Twist Standard mohou levněji telefonovat na pevné linky. Operátor zároveň z všech tarifů Twist mírně zvýšil cenu za volání na číslo Twist NEJ. Uživatelé tarifů Twist Standard a Twist SMS mají od 1. února mírně dražší odeslání SMS. U tarifu Twist Extra dochází ke sjednocení ceny za odeslanou SMS do jakékoliv mobilní sítě.

T-Mobile zároveň všem uživatelům zpoplatnil volání do hlasové schránky. Tarifní zákazníci zaplatí za minutu volání do hlasové schránky i na číslo 603 123 322 jednu korunu včetně DPH, uživatele předplacených Twist karet přijde minuta volání do hlasové schránky na dvě koruny. Volání do schránky MobileBox (3322) bude i nadále zdarma.

Všem tarifním zákazníkům T-Mobile sjednotil ceny za odeslanou SMS, vyjma tarifů s cenovým zvýhodněním HIT, kde se cena za odeslání SMS nemění. "Další změna se týká způsobu účtování u starších, dnes již nenabízených tarifů Paegas: Po první provolané minutě bude hovor účtován po vteřinách, tj. stejně jako u uživatelů nových tarifních programů," dodal Hájek.

T-Mobile od 4. února zruší bezplatné zasílání krátkých textových zpráv z internetu. Zákazník zaplatí za odeslání SMS z internetu stejnou cenu jako při odeslání zprávy z mobilu podle svého tarifu. Nová, rozšířená T-Mobile SMS brána bude přístupná pouze registrovaným uživatelům portálu t-zones. Zdarma budou moci poslat pouze několik zpráv měsíčně. Narozdíl od dosavadního stavu však uživatel získá možnost zasílat SMS z internetu i do sítí jiných tuzemských a zahraničních operátorů.

Krátkou textovou zprávu (SMS) z internetu do sítě T-Mobile lze dnes naposledy poslat bezplatně. T-Mobile se od úterý 4. února stane prvním tuzemským operátorem, který bezplatné zasílání SMS zruší. "Zákazník poté za odeslání SMS z internetu zaplatí stejnou cenu jako při odeslání zprávy z mobilu podle svého tarifu," sdělil tiskový mluvčí T-Mobile Jiří Hájek.

Nová, rozšířená T-Mobile SMS brána bude přístupná pouze registrovaným uživatelům portálu t-zones. Na rozdíl od dosavadního stavu však uživatel získá možnost zasílat SMS z internetu i do sítí jiných tuzemských a zahraničních operátorů. Po protestech uživatelů T-Mobile rozhodl, že určitý počet SMS budou moci klienti jeho sítě i nadále zaslat zdarma: Uživatelé služby MobileBox mohou měsíčně odeslat 100 volných SMS zpráv v rámci sítě T-Mobile, uživatelé služby MobileBox Easy či MobilePager pak 20 těchto volných SMS zpráv.

Hlavním cílem zpoplatnění internetových SMS brán je podle mluvčího uzavření služby pro subjekty, které ji zneužívaly ke komerčním účelům a měsíčně rozesílaly miliony SMS zpráv, aniž by se podílely na krytí provozních nákladů. "Bezplatné zasílání SMS z internetu je pro firmu ekonomicky nevýhodné, většina světových operátorů proto tuto službu zdarma nenabízí," dodal Hájek. Zpoplatnění zasílání SMS z internetu do budoucna nevyloučili ani zbývající dva tuzemští mobilní operátoři.

T-Mobile zároveň k 4. únoru zruší staré mobilní e-mailové adresy ve tvaru alias@sms.paegas.cz. "Novou mobilní e-mailovou adresu získají zákazníci registrací na www.t-zones.cz a aktivací univerzální elektronické schránky MobileBox, MobileBox Easy nebo služby MobilePager," uvedl Hájek. Nově bude zpoplatněno také přeposílání e-mailových zpráv z MobileBoxu, MobileBoxu Easy a MobilePageru formou SMS na mobilní telefon. Zdarma zůstane pouze notifikace, tj. upozornění o doručení nové e-mailové zprávy na mobil.