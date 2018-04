T-Mobile děkuje vyzváněním zdarma

Spolu s tím spustil i kampaň, kterou děkuje svým zákazníkům. Jestliže jste, zákazníkem T-Mobile, dozvíte se v těchto dnech, že jste jedničky snad na každém rohu. K tomu přidal růžový operátor i děkovnou nabídku na svém portálů t-zones.

Z t-zones si můžete zdarma stáhnout speciální vyzvánění pro váš telefon. Písničku We Are the Champions od skupiny Queen všichni známe minimálně z vítězných finálových zápasů našich hokejistů.

K dispozici je její monofonní i polyfonní verze. Stáhnout si ji můžete jak z portálu t-zones a nebo si ji můžete objednat pomocí textové zprávy ve formátu ZVON TMCHAMQ (pro monofonní zvonění Nokia), SZVON TMCHAMQ (pro monofonní zvonění Siemens) a nebo PZVON TMCHAMQ (pro polyfonní zvonění). Objednávací SMS odešlete na číslo 5005.