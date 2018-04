T-Mobile - další odpovědi na vaše otázky

Jak jsme slíbili, přinášíme další odpovědi Jiřího Hájka, tiskového mluvčího T-Mobilu, které zazněly v nedávném on line chatu.

Kdy si myslíte, že bude vyměněn management T-mobile, já myslím, že čím dříve, tím lépe

Jiří Hájek odpovídá: Myslím, že k výměně managementu T-Mobile není důvod.

Muzete mi prozradit hlavni duvod zpoplatneni SMS zprav z internetu a neobavate se odlivu zakazniku ke konkurenci

Jiří Hájek odpovídá: Důvodem ke zpoplatnění SMS brány služby jsou hlavně náklady spojené s provozem této služby a její časté komerční zneužívání. Co se týče odlivu zákazníků, věříme, že zákazníci se rozhodují také podle dalších kritérií a najdou v naší nabídce výhodný tarif.

Dobry den, reaguji na zpoplatneni sms z internetu do site T-mobile. Muzete mi prosim rict, jakym zpusobem bude zpoplatnena notifikace, tedy upozorneni na zpravu?

Jiří Hájek odpovídá: Notifikace o počtu e-mailů bude zdarma, zaslání prvních 160 znaků zprávy pak zpoplatněno dle tarifu zákazníka.

dobry den, neprijde vam zruseni webove sms brany jako voda na mlyn konkurenci? jsem vs student a vetsina lidi, kteri vlastni mobil v siti t-mobile, chteji prejit ke konkurenci, konkretne na sit oskar.

Jiří Hájek odpovídá: Je možné, že zákazníci hledící u mobilních služeb pouze na cenu, mohou začít uvažovat o změně operátora, masivní odliv zákazníků však neočekáváme. Zatím tomu nic nenasvědčuje.

Vaše společnost poskytuje v současnosti asi nejrozvinutější a nejvýhodnější roaming v zahraničí u všech našich operátorů, nechystají se tam také nějaké cenové úpravy?

Jiří Hájek odpovídá: Děkujeme za pochvalu J. O cenových úpravách v této oblasti neuvažujeme.

Co rikate na bojkot vyhlašený na konec ledna. Je TM připraven reagovat v případě, že půjde o rozsáhlou akci?

Jiří Hájek odpovídá: Připravovaný bojkot nás opravdu netěší, nadále se budeme snažit vysvětlovat podstatu chystaných změn a důvody, které nás k podobným krokům vedly.

Dobry den, pocitujete uz nejaky odliv vasich zakazniku? Mnoho mych znamych vcetne me, kteri meli cislo u vasi spolesnosti, prechazi ke konkurenci

Jiří Hájek odpovídá: Dosavadní vývoj o masivním odlivu zákazníků nesvědčí, ani nic takového nepředpokládáme.

Pokud Eurotel ani Oskar nezpoplatni SMS brany, nemyslite si ze konkurence bude mit velkou vyhodu v boji o zakazniky ? odpověď

Jiří Hájek odpovídá: Naše tarify i přes plánované změny patří k nejvýhodnějším na trhu a my věříme, že zákazníci si mobilního operátora volí i podle jiných kritérií, než jsou podmínky k odeslání sms z internetového rozhraní.

A ještě jednu osobní otázku na pana Hájka: Zdá se mi, že na osobu tiskového mluvčího se také vrhá špína, myslíte si, že je to vaše chyba nebo jen určité riziko spojené s vaší prací. Co si o tom zdražení cen myslíte osobně?

Jiří Hájek odpovídá: Pozice tiskového mluvčího s sebou rizika tohoto typu nese; zvláště pokud je poslem ne zrovna pozitivních zpráv, stává se terčem osobních emocionálních útoků. Osobně jsem přesvědčen, že chystaná opatření jsou logicky podložena a odrážejí náklady na poskytované služby i množství „muziky“, které zákazník za své peníze dostane.

Je pravda, že do 16. 1. lze odejít od T-Mobile zadarmo?

Jiří Hájek odpovídá: Ano, je to mozne a to bez jakychkoliv sankci.

prekvapila vas velmi negativni reakce na vase rozhodnuti?

Jiří Hájek odpovídá: Reakce veřejnosti na (mírné - znovu si dovolím zopakovat, že u průměrného zákazníka jde o 2-3%, tedy cca míru inflace) zvýšení cen v oblasti, kde konkurenti bojovali pouze cenou, je předvídatelná, takže nás nepřekvapila.

Máme možnost teď, když se mění cenové podmínky odstoupit od smlouvy s T-Mobile?

Jiří Hájek odpovídá: Ano, ta moznost zde je.

Co si myslíte o tom, že bezplatná SMS z webu v drtivé většině případů vyvolá placenou odpověď z mobilu? Neobáváte se prudkého poklesu zasílání pro vás lukrativních SMS z vaší sítě?

Jiří Hájek odpovídá: Opatření byla přijata na základě zevrubné analýzy nabízených služeb po uvážení všech rizik. Prudkého poklesu zpráv se neobáváme.

"Dobry den, mam dve otazky: Jak bude u neplacene verze Mobilboxu vypadat oznameni o nove prichozi poste? Bude to jen zprava typu „Prisel vam novy mail“ nebo tam bude i odesilatel? Pokud bude oznameni bez adresy odesilatele, nema to cenu. Dale pak - kvuli vasemu zdrazeni (a nebrante se tomu - u mne k zadne zmene cen smerem dolu nedoslo!!) chci odstoupit od smlouvy (mam 80HIT) mimochodem u mne by zdrazeni cinilo asi 500-700 Kc mesicne (pocitam placeni prichozich e-mailu (asi 600 mesicne), volani do schranky a zvysene naklady u Partnerske karty). Chtel bych vsak prejit na TWIST a ne odejit uplne. Tato moznost vsak neni pripustna, z HITu na TWIST prejit nejde. Je vam tedy milejsi zadny zakaznik nebo alespon nejaky zakaznik."

Jiří Hájek odpovídá: Notifikace zdarma je zatím v rozsahu počet příchozích e-mailů, v současné době se uvažuje o rozšíření (alespoň o jméno odesilatele).

Přechod z paušálu na Twist je z provozních důvodů možný tehdy, pokud nemáte smlouvu na dobu určitou, nebo vám u ní právě vypršela lhůta.

"Dobrý den, zákazníkem Paegasu > T-mobile jsem již více jak 4 roky. V současné době však již Twist kartu využívám pouze pasivně, na příjem hovorů. Z nostalgie či z důvodu, nechci ostatní obtěžovat změnou čísla. Pro volání však téměř roka a půl využívám tarif u konkurence. Plánuje T-mobile nějaké razantní změny, nové služby, výhodnější ceny ve vlastní síti, prostě cokoli, čím by mě dokázal přilákat zpět? Je to bohužel tak, že i přesto že většina mých hovorů končí v síti T-mobile, vychází mi konkurenční tarif výhodněji. Rozdíly v kvalitě sítě neznám. Ale především, nemám pocit, jako když o mě můj operátor nemá zájem.

Jiří Hájek odpovídá: Každoročně přicházíme s řadou nových služeb, které rozšiřují možnosti využití mobilního telefonu. T-Mobile nikdy nebudoval image nejlevnějšího operátora, a o této cestě neuvažuje ani v budoucnosti. Záleží tedy na tom, co Vás na službách motivuje.

Druhá otázka, nebojíte se, že zpoplatněním příchozích emailů na mobil službu mobilního emailu prakticky „zabíjíte“? K čemu je do budoucna vlastně dobrá?

Jiří Hájek odpovídá: Stále to bude nejpohodlnější způsob, jak odeslat velké množství sms zpráv, a v případě portálu t-zones je archivovat, editovat a dále s nimi pracovat.

Poslední dotaz, co brání tomu, aby byly ceny roamingu v rámci skupiny T-mobile výhodnější, než v případě konkurenčních operátorů?"

Jiří Hájek odpovídá: Pokud zvolíte tarif WorldClass, získáte výhodné podmínky v mnoha zemích.

Dobrý den pane Hájku. Předpokládám, že krok ke zdražení hovorů a SMS jste promýšleli do posledních detailů. I já dosud patřím k vašim klientům paušalistům, ale kroky vaší firmy mě nutí k zamyšlení o změně operátora. Jak svým akcionářům vysvětlíte nevoli a následné odchody klientů ke konkurenci v dnešní době tvrdého konkurenčního boje o každého pravidelně platícího zákazníka?

Jiří Hájek odpovídá: Nepředpokládáme velký odliv zákazníků, neboť přijatá opatření znamenají pouze mírné zvýšení cen a možnost využívat množství dalších služeb. Při důkladnějším prostudování cenových podmínek zjistíte, že i přes tato opatření patří tarify T-Mobile k nejvýhodnějším na trhu.

Dobrý den, jsem Vaším dlouholetým zákazníkem a do teď jsem vždy propagoval Vaši firmu, protože jsem byl spokojen s Vašimi službami a cenami. Nevím však, zda i po změně cenové politiky nebudu nucen přejít k jinému operátorovi. Jaká je vize vývoje T-Mobile?

Jiří Hájek odpovídá: Plánovaná opatření jsou přeceňována, při prostudování cenových podmínek zjistíte, že i v této chvíli patří tarify T-Mobile k nejvýhodnějším na trhu. Předpokládáme, že udržíme dosaženou pozici silné dvojky na trhu.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč zároveň se zrušením bezplatného posílání SMS nedošlo k výraznému snížení cen za posílání SMS z mobilu?

Jiří Hájek odpovídá: Cena za SMS je stanovena tak, aby pokryla náklady a investice vložené do technologie a zároveń byla konkurenceschopná.

Nemyslíte, že zpoplatnění Vaší SMS brány odláká zákazníky tam, kde bude SMS brána fungovat? Docela dobrý tahák, jsme přece jenom národ SMSkářů...:o))

Jiří Hájek odpovídá: Nedomníváme se, že by zpoplatnění sms brány bylo rozhodujícím faktorem při volbě operátora.

Tolik pro dnešek k tématu T-Mobile. Brzy přineseme další část odpovědí pana Hájka na vaše všetečné otázky.