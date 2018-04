T-Mobile chce také síť CDMA450

Koncem loňského roku jsme vás informovali o tom, že Eurotel vážně přemýšlí o vybudování mobilní sítě založené na derivátu technologie CDMA2000 určeném pro pásmo 450 MHz, takzvané CDMA450. Touto sítí zvažoval Eurotel nahradit svoji zákaznicky pramálo zajímavou síť NMT Tip. Jak se situace změnila?

Zopakujme si základní fakta: CDMA450 je prověřená technologie nasazená v desítkách sítí na světě, je tedy vyzkoušenější než například UMTS. Navíc je to prakticky jediná technicky i obchodně vhodná technologie pro pásmo 450 MHz, se kterým by si jinak Eurotel nevěděl rady. CDMA450 umožňuje podle své technologické verze datové přenosy až do rychlosti 2,4 Mb/s na sdíleném kanálu, přičemž podle údajů dodavatelů je průměrná „pocitová“ rychlost pro zákazníka kolem 500-700 Kb/s, tedy více než dostatečná obdoba našeho domácího připojení přes ADSL, jehož kvalitě a rychlosti ubližuje značná agregace.

Je samozřejmé, že vysoké rychlosti jsou dosahovány pouze u stacionárního připojení. Mobilní terminály disponují v těchto chvílích rychlostmi 144 – 387 Kb/s. Fungují tedy rychleji než současné telefony UMTS. Technologie umožňuje i přenos hlasu, v našich podmínkách by ale zřejmě byla určena především pro datové přenosy.

Přehled 3G technologií jsme vám přinesli v tomto článku.

T-Mobile žádá o cenové nabídky

Podle informací ověřených u dodavatelů o CDMA450 projevil zájem také český T-Mobile, který již rozeslal poptávkové listy několika dodavatelům. To samozřejmě nemusí nic znamenat, poptávka se ještě nutně nerovná objednávce. Zainteresované osoby v T-Mobile ale již dříve připustily, že jejich společnost by měla zájem se o pásmo 450 MHz ucházet. To je logický krok, Eurotel by převodem licence z NMT na technologii CDMA450 získal nezanedbatelnou konkurenční výhodu a T-Mobile bude chtít tlačit na to, aby se o frekvenci soutěžilo.

Eurotel už testuje, jenže...

Jenže ani Eurotel nespí a z fáze uvažování se velmi rychle posunul do fáze testování. Do konce ledna stihl vystavět několik základnových stanic v Praze i v Brně a služba byla vybranými uživateli z řad zaměstnanců testována. První dojmy byly opravdu povzbudivé a dokonce to vypadalo, že služba by měla být spuštěna během několika málo měsíců na vybraných územích.

Dokonce to došlo tak daleko, že na stránkách CDMA Development Group Eurotel hrdě uvádí testovací provoz technologie CDMA2000 1xEV-DO v pásmu 450 MHz. Jenže minulý týden se objevily zprávy, že majitel Eurotelu Telecom vyvinul značný tlak na to, aby Eurotel CDMA450 poslal k ledu. Pokud se tak stane, nebude to vůbec laciné, protože smlouvy s dodavateli jsou již podepsány a storno přijde Eurotel velmi draho.

Jenže Telecom má také hluboko do kapsy, právě ho vysilují výdaje na vnitřní restrukturalizaci, instalaci DSL a ani více jak osmdesátimilionová pokuta od antimonopolního úřadu mu nepřijde vhod. A do toho si ještě Eurotel vzpomene, že by chtěl spouštět něco, co by mnoho lidí mohlo používat místo ADSL, a ještě k tomu v době, kdy by Telecom rád přečerpal něco ze sedmi miliard, které Eurotel vloni vydělal, k sobě. Vedení Telecomu je CDMA Eurotelu trnem v oku a podle dostupných informací tlačí na to, aby Eurotel celý projekt ihned ukončil.

Jak tohle skončí?

Záležet bude na tom, kdo vyvine silnější tlak – zda Berdárův managemet Telecomu, vlastníka Eurotelu, nebo Valeskiho vedení Eurotelu. Šéf Eurotelu si totiž nemusí nechat od majitele nic přikazovat, šéfem firmy je on. Na druhou stranu má jistě na paměti, že majitel ho může odvolat a tak půjde jen o to, kdo bude ochoten zajít dále...

S datovými službami má Eurotel rozsáhlé plány. Jak by ne, zavedení tarifu Eurotel Data Nonstop firmě pomohlo oživit počet tarifních zákazníků, který dlouhou dobu vykazoval stagnaci a na přelomu let 2002/3 dokonce úbytek. Až v březnu, kdy Eurotel Data Nonstop zavedl, se počty tarifních klientů zdvihly a za rok 2003 zvýšil Eurotel počet uživatelů post-paidů o zhruba deset procent, což je fantastický výkon.

Pro své datové uživatele Eurotel chystá i aplikace, které mohou uživatele přilákat a udržet, z těch chystaných stojí za to vzpomenout smlouvu mezi hudebním koncernem BMG a Eurotelem, podle níž bude Eurotel moci distribuovat na chytré mobilní telefony plné verze skladeb vydávaných BMG a Warner Music spravované platformou Chaoticom Mobile Music Solution. Eurotel se stane pravděpodobně prvním operátorem v Evropě, který takovou službu nabídne.