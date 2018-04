T-Mobile chce oslovit malé a středně velké firmy

Podílu 40,1 procenta na trhu firemních zákazníků dosáhla v roce 2002 společnost T-Mobile. Oproti předchozímu roku to znamená nárůst o 2,9 procentního bodu. Vyplývá to z výzkumu t-audit agentury NFO AISA z března letošního roku. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl tiskový mluvčí společnosti T-Mobile Jiří Hájek.

Podle slov segmentového manažera pro firemní klienty Petra Haupta se T-Mobile hodlá v nejbližší budoucnosti soustředit na oslovení malých a středně velkých firem s pěti až 199 zaměstnanci (dle metodiky výzkumu t-audit společnosti NFO AISA). T-Mobile vede ve skupině malých firem (do pěti zaměstnanců) s téměř 45 procenty tohoto trhu. Ve skupině firem s více než 200 pracovníky drží největší podíl společnost Eurotel, který obsadil přibližně 70 procent tohoto segmentu.

Z uvedeného výzkumu NFO AISA rovněž vyplývá, že služeb kteréhokoliv mobilního operátora využívá v České republice 90,3 procenta firem. Jako základního operátora si 40 procent firemních zákazníků (těch, kteří mají vlastní IČO) volí společnost T-Mobile. Eurotelu dává přednost 34 procent a devět procent firemní klientely využívá služeb Českého Mobilu. Firemní zákazníci však často využívají vícero operátorů současně - služby Eurotelu a společnosti T-Mobile kombinuje sedm procent firem, T-Mobile společně s Oskarem využívají tři procenta a pět procent kombinuje Eurotel a služby sítě Oskar.