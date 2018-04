T-Mobile chce iPhonem zaplavit celou Evropu

T-Mobile sice prohrál souboj o iPhone v Anglii a neprodává jej ani v USA, zdá se však, jako by v ostatních zemích, kde působí, bylo jasno - Apple iPhone tam bude prodávat právě on. Sebevědomá prohlášení vrcholných představitelů společnosti, která jsme si vyslechli na Internationales Presse Kolloquium v Berlíně, tomu alespoň napovídají.

Na přímé dotazy novinářů z různých zemí o dostupnosti iPhonu sice vrcholní manažeři odpovídali trochu vyhýbavě, spíše ale šlo o to nic neuspěchat a nechat si případná zadní vrátka, kdyby se při uvádění iPhonu něco zvrtlo. T-Mobile iPhone přinejmenším nabídnout chce a zdá se, že by se mu to mělo podařit.

Mělo by tomu tak být i v České republice, ostatně o tom, že T-Mobile u nás skutečně telefon od Applu nabídne, se v zákulisí mluví jako o věci téměř jisté. Nevíme jak v jiných zemích, ale domníváme se, že u nás opravdu iPhone nakonec nalezneme minimálně v prodejnách T-Mobile. Důvodů pro tuto domněnku máme hned několik.

Předně se Apple vždy dohaduje především s dominantními operátory – tím je u nás ze hry Vodafone. Pak jde také o kvalitu sítě a zde by měl smůlu O2 – jeho pokrytí technologií EDGE je u nás totiž dost tristní, takže by používání iPhonu bylo místy hodně nepříjemné. A to by se asi Applu nemuselo líbit. Na druhou stranu se v zákulisí hovoří, že na menších trzích nabídne iPhone více operátorů, takže ve hře mohou zůstat Vodafone i O2.

iPhone je hodně kontroverzní přístroj a i v Německu vzbuzuje vášně a vyvstává kolem něho mnoho otázek. Deutche Telekom potažmo tedy T-Mobile je z iPhonu doslova nadšený. Téměř všichni představitelé společnosti o něm neustále mluvili, snad žádné jiné slovo se neopakovalo častěji. Odborná i široká veřejnost se však ptá, zda je 70 000 prodaných iPhonů za dva a půl měsíce úspěch.

Rene Obermann, šéf Deutche Telekom tvrdí, že ano – jde především o to, že všichni zákazníci, kteří si iPhone koupili, jsou k operátorovi vázání dvouletou smlouvou, platí poměrně vysoký paušál a své zařízení využívají opravdu intenzivně. Podle Obermanna přenese uživatel iPhonu za měsíc třicetkrát více dat, než průměrný uživatel jiného telefonu v síti T-Mobile.

A to je poměrně důležité – jakmile se jednou zákazník rozhodne, že je ochoten hodně platit za hodně služeb, později se již určitě nebude omezovat. Pokud ho tak třeba iPhone omrzí a on si pořídí jiný telefon, jistě si k němu rád přikoupí nějaký ten datový balíček, aby mohl používat to, na co je zvyklý.