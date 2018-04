T-Mobile: ceny roamingu klesaly v minulých letech i bez regulace

ODPOVĚDI NALEZNETE ZDE

První zářiový den se stal šibeničním termínem pro evropské operátory ve smyslu spuštění tzv. eurotarifu - roamingového cenového plánu, který splňuje direktivní nařízení Evropské komise. - více zde

Dnes by jej měli mít aktivní všichni zákazníci, kteří volání ze zahraničí již využívali a nepožádali přitom o aktivaci jiného roamingového plánu z nabídky operátora.

Evropská komise chce tímto způsobem „rozhýbat“ konkurenční boj mezi operátory a donutit je, aby snížili ceny hovorů mezi členskými zeměmi Unie.

Operátorům se ale regulační opatření nelíbí. Hlasitě se ozývají a postup Evropské komise nemálokdy srovnávají s politickou situací před zlomovým rokem 1989.

"Je skoro jisté, že část zákazníků může vnímat některé ceny - například roamingových služeb v minulosti - jako vysoké," říká Richard Stonavský z T-Mobile, který dnes odpovídal online na dotazy čtenářů Mobil.cz.

"Pokud však nejsou porušeny soutěžní či jiné právní předpisy, neospravedlňuje to žádný regulační úřad k administrativnímu zásahu do cen," dodává. "Tuto zkušenost máme v naší zemi z předlistopadové doby - a všichni víme, k čemu to vedlo."

"Regulace je oprávněná tam, kde selhává trh. Bohužel v tomto případě Evropská komise vůbec nezkoumala stav konkurence na daných trzích, a rovnou zavedla nejtvrdší regulační nástroj - administrativní stanovení cen," uvedl v jedné z odpovědí.

Podle Stonavského není ani vyšší než běžná marže důvodem k regulaci. Svůj názor obhajuje přirovnáním s kávou: "Na mnoha místech se káva servíruje za 30-40 korun, což při nákladech na její přípravu, které činí nejvýše 7 korun, předstauje marži stovky procent. Je toto důvod, aby nějaký regulační úřad řekl - káva maximálně za patnáct?"

