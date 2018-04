T-Mobile: Budoucnost je v sítích čtvrté generace a i v Česku bude růžová

Nadnárodní operátor T-Mobile hodlá ještě v tomto roce začít testovat mobilní sítě čtvrté generace, které možná znáte pod názvem LTE (Long Term Evolution) nebo také 3GPP. Ty mají přinést především vysoké rychlosti datových přenosů − až 160 megabitů za sekundu.

Podle vyjádření šéfů skupiny i výkonného ředitele české pobočky Rolanda Mahlera by měla být Česká republika mezi prvními zeměmi, kde se bude tato nová technologie testovat. Situace tak bude podobná jaku u DVB-H, které také T-Mobile testoval nejprve v naší krajině. Vzhledem k předchozím testům, které operátor prováděl jen v jedné zemi, je možné, že se bude LTE testovat právě jen u nás. (více o LTE zde)

Sítě LTE budou ještě muset projít nutným vývojem, řeší se především konkrétní přenosová technologie ze síťových prvků na koncové terminály (mobilní telefony). Síťová infrastruktura je ale víceméně standardizována. První komerční spuštění sítí čtvrté generace se tak očekává nejdříve v roce 2010 a opět bychom mohli být v Česku mezi prvními, kdo si jich budou moci užívat.

Na dotaz, jaké frekvenční pásmo budou LTE sítě používat, nám Roland Mahler odpověděl, že řešením by mohlo být přeskupení pásem současných. Operátoři by tak pouze přehodnotili využívání frekvencí, které mají přidělené nyní. Pro LTE by tak třeba vyhradili pásmo 900 MHz a pásmo 1 800 MHz by zůstalo GSM. V některých zemích by se dalo využít i pásmo, které bude uvolněno vypnutím analogového televizního vysílání. V Česku se tak ale pravděpodobně nestane před rokem 2013.

Pro český T-Mobile ale existuje ještě jedna možná cesta − využít současné pásmo 872 MHz, ve kterém na většině území naší země momentálně provozuje službu Internet 4G. Ta využívá technologii UMTS-TDD a jak nám Roland Mahler prozradil, je tato pouze jakýmsi přestupním krokem právě k LTE. Přestup k LTE bude také výrazným krokem ke standardizaci, protože technologie bude používána v mnoha zemích světa.

Nakonec bychom se tak mohli v Česku dočkat zajímavého paradoxu – operátoři prakticky přeskočí třetí evoluci mobilních sítí a zákazníkům přinesou až tu čtvrtou. Na první pohled to vypadá trochu šíleně, ale možná nebudeme daleko od pravdy. Už třeba právě proto, že budovat pokrytí pomocí LTE bude levnější než UMTS. Rozdíl v cenách síťových prvků nebude prakticky žádný (Nokia-Siemens Networks dokonce tvrdí, že infrastruktura bude levnější), ale s využitím nižších frekvencí se bude daleko snáze budovat pokrytí. Operátoři navíc nebudou muset zaplatit horentní sumy za licence.

Budoucnost mobilních dat tak možná u nás není tak špatná, jak se při pohledu na současnou situaci zdá. Jenže je poměrně vzdálená − počkáme si dle našeho odhadu minimálně tři roky. A to je ve světě IT hodně dlouhá doba.